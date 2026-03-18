Λίβερπουλ - Γαλατάσαραϊ: Ο Σομποσλάι άνοιξε το σκορ από κομπίνα σε κόρνερ (vid)
Προβάδισμα για τη Λίβερπουλ στο 25΄κόντρα στη Γαλατάσαραϊ, όταν ο Σομποσλάι υποδέχθηκε τη μπάλα από το κόρνερ του Μακ Άλιστερ και πλάσαρε στα δίχτυα.
Η Λίβερπουλ πήρε το προβάδισμα στο «Άνφιλντ» κι έφερε στα ίσα το ζευγάρι απέναντι στη Γαλατάσαραϊ. Στο 25΄συγκεκριμένα ο Μακ Άλιστερ εκτέλεσε έξυπνα το κόρνερ με πάσα προς τον ύψος του πέναλτι για τον επερχόμενο Σομποσλάι, ο οποίος πλάσαρε άψογα στη γωνία για το 1-0. Κάπως έτσι οι Reds ισοφάρισαν το σκορ του πρώτου αγώνα, όταν οι Τούρκοι είχαν επικρατήσει με το ίδιο σκορ στην Κωνσταντινούπολη.
