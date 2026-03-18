Champions League: Τα ζευγάρια των προημιτελικών και οι ημερομηνίες
Η φάση των «16» του Champions League ολοκληρώθηκε, με Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Λίβερπουλ και Μπάγερν Μονάχου να τσεκάρουν και αυτές το εισιτήριό τους και να συνεχίζουν στα προημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στους «8», το πράγμα σοβαρεύει, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ανταμώνει με την Μπάγερν, την Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λίβερπουλ και Ατλέτικο και Μπαρτσελόνα να συνθέτουν τον μοναδικό... εμφύλιο. Οι Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Άρσεναλ, ήξεραν από χθες ότι θα παίξουν μαζί.
Τα πρώτα ματς των «8» θα διεξαχθούν 7 και 8 Απριλίου, με τις ρεβάνς να ακολουθούν μία εβδομάδα μετά, στις 14 και 15 του μήνα.
Τα ζευγάρια
- Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου
- Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης
- Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
- Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ με Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου
- Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης με Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Άρσεναλ
