Λίβερπουλ - Γαλατάσαραϊ: Τα γκολ των Εκιτικέ και Χράφερνμπερχ
Εκιτικέ (52') και Χράφενμπερχ (53') έδωσαν προβάδισμα τριών τερμάτων στη Λίβερπουλ μέσα σε δύο λεπτά.
Το εύθραυστο 1-0 έγινε άνετο 3-0 μέσα σε ένα δίλεπτο για τη Λίβερπουλ! Πρώτα ο Εκιτικέ (51') έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από πάσα του Σαλάχ και εν συνεχεία ο Χράφενμπερχ (53') πήρε το ριμπάουντ μετά από επέμβαση του Τσακίρ και έβαλε και αυτός το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.
