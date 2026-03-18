Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος στο Λονδίνο με γκολ για Τότεναμ και Ατλέτικο. Στο 47΄οι Μαδριλένοι ισοφάρισαν σε 1-1 όταν ο Άλβαρες γύρισε με πλάτη στην περιοχή κι εκτέλεσε στο παραθυράκι της εστίας για το 1-1 με ένα εντυπωσιακό σουτ. Η ισορροπία ωστόσο δεν κράτησε για πολύ. Μόλις πέντε λεπτά αργότερα ο Τσάβι Σιμόνς νίκησε με μακρινό σουτ τον Μούσο για να δώσει ξανά το προβάδισμα στους Spurs με 2-1.