Μπαρτσελόνα - Νιούκαστλ: Καταιγισμός από γκολ και ισορροπία στο ημίωρο (vid)
Εντυπωσιακό ξεκίνημα στη Βαρκελώνη και τον αγώνα ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ. Οι Μπλαουγκράνα ευτύχησαν να προηγηθούν μόλις στο 6΄με άριστο πλασέ του Ραφίνια στη γωνία μέσα από την περιοχή, όμως η απάντηση των Άγγλων δεν άργησε να καταφτάσει. Στο 15΄συγκεκριμένα ο Χολ έκανε την παράλληλη μπαλιά στην περιοχή για τον αμαρκάριστο Ελάνγκα που πλάσαρε άψογα στο τετ-α-τετ για το 1-1.
Τα γκολ ωστόσο συνέχισαν να πέφτουν βροχή! Μόλις τρία λεπτά αργότερα ο Μαρτίν με κεφαλιά πάσα έδωσε έτοιμο γκολ στον Μπερνάλ, ο οποίος με προβολή ανάκτησε το προβάδισμα για τη Μπάρτσα, αλλά όχι για πολύ. Στο 28΄κι έπειτα από νέα ανασταλτική ολιγωρία στην άμυνα της Μπαρτσελόνα, ο Ελάνγκα χτύπησε ξανά και σκόραρε σε κενό τέρμα για το 2-2.
