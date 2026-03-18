Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 7-2 τη Νιούκαστλ και πέρασε άνετα στα προημιτελικά του Champions League.

Στο Καμπ Νου είναι αλλιώς... Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με το εκκωφαντικό 7-2 τη Νιούκαστλ και πέρασε πανηγυρικά στα προημιτελικά του Champions League, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να περιμένει τώρα Τότεναμ ή Ατλέτικο Μαδρίτης!

Ο ρυθμός ήταν εξαιρετικός από τα πρώτα λεπτά, με το 1-0 για τους Καταλανούς να έρχεται μόλις στο 6'! Ο Φερμίν Λόπεθ έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και ο Ραφίνια τελείωσε ιδανικά τη φάση, ανοίγοντας από νωρίς το σκορ. Οι Καρακάξες αντέδρασαν άμεσα, με τον Ελάνγκα να εκμεταλλεύεται αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων και να ισοφαρίζει μέσα από την περιοχή στο 14'.

Για μία ακόμη φορά, η ισορροπία δεν έμεινε για πολλή ώρα, με τον Μπερνάλ να αποκαθιστά το προβάδισμα της Μπάρτσα τέσσερα λεπτά αργότερα μετά την μπαλιά του Μαρτίν. Ωστόσο, ο Ελάνγκα είχε εκ νέου την απάντηση και στο 28', έκανε το 2-2 εξ επαφής μετά από γύρισμα του Μπαρνς! Η εξέλιξη αυτή ταρακούνησε τους Μπλαουγκράνα, που κινδύνεψαν να δεχτούν και τρίτο τέρμα στη συνέχεια, όμως προς το φινάλε του πρώτου μέρους όχι απλά συνήλθαν, αλλά έφτασαν και στο 3-2 με πέναλτι του Γιαμάλ μετά από τράβηγμα του Τρίπιερ στον Ραφίνια!

Η Μπάρτσα μπήκε στο δεύτερο μέρος ψάχνοντας ένα τέταρτο γκολ που θα της επέτρεπε να νιώσει πιο άνετη και το βρήκε στο 51', όταν ο Φερμίν βγήκε τετ α τετ μετά την μπαλιά του Ραφίνια και τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 4-2. Κάπου εκεί, το ματς πήρε τον δρόμο του, με τον Λεβαντόφσκι να... ξεχειλώνει το σκορ με κεφαλιά πέντε λεπτά αργότερα και τον ίδιο παίκτη να ευστοχεί σε τετ α τετ στο 61' για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη-πρόκριση της Μπαρτσελόνα! Κάπως έτσι, ο Λέβα έφτασε τα γκολ ενάντια σε 41 διαφορετικές ομάδες στον θεσμό, περισσότερες από κάθε άλλον...

Οι Καρακάξες είχαν παραδοθεί άνευ όρων πλέον στις ορέξεις των Καταλανών, με τον Ραφίνια να διαμορφώνει το τελικό 7-2 με ωραίο τελείωμα στο 72ο λεπτό μετά από τραγικό λάθος των Άγγλων στην άμυνα και να κλείνει θέση στους «8» με μία τρομακτική εμφάνιση.