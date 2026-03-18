Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση ΠΑΟΚ και 14 φυσικά πρόσωπα για το περιστατικό που έγινε στην Τούμπα. Κλήθηκαν ΑΕΚ και Ατρόμητος με την κατηγορία συμπλοκών στο Περιστέρι.

Τρεις ομάδες της Stoiximan Super League βρίσκονται στις νέες κλήσεις της ΔΕΑΒ. Η Επιτροπή κάλεσε σε ακρόαση τον ΠΑΟΚ και 14 φυσικά πρόσωπα για το περιστατική λεκτικής επίθεσης που έλαβε χώρα στα δημοσιογραφικά του γηπέδου της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Η κλήση της ΔΕΑΒ κάνει λόγο για «απειλή άσκησης βίας, εξύβριση και προπηλακισμούς των δημοσιογράφων που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα».

Επιπρόσθεται κλήθηκαν η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος για φερόμενες συμπλοκές φιλάθλων μεταξύ τους αλλά και φερόμενες συμπλοκές Ενωσιτών με την αστυνομία.

Η κλήση της ΔΕΑΒ

«2. Καλεί σε ακρόαση, στις 23/03/2026, την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ και την ΠΑΕ ΑΕΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΕΚ, στις 15/03/2026, στο Δ.Σ. Περιστερίου, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με συμπλοκές μεταξύ των φιλάθλων τους, καθώς και με συμπλοκές των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ΠΑΕ ΑΕΚ με την Αστυνομία. Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

4. Καλεί σε ακρόαση, στις 24/03/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς και δεκατέσσερα (14) φυσικά πρόσωπα, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό, που φέρεται ότι έλαβε χώρα στο Γήπεδο Τούμπας, στις 15/03/2026, από τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, πριν από την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ, για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, περιόδου 2025/2026, με την απειλή άσκησης βίας, εξύβριση και προπηλακισμούς των δημοσιογράφων που επρόκειτο να καλύψουν τον αγώνα. Εφαρμογή του άρθρου 1 ν. 4326/2015, παρ.1 και 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».