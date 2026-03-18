Στα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρεται ότι έχουν πουληθεί 53.000 εισιτήρια σε οπαδούς της Μπέτις για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το πιο σημαντικό του ευρωπαϊκό παιχνίδι εδώ και πολλά χρόνια στη Σεβίλλη. Κόντρα στη Μπέτις θα επιδιώξει να πάρει την πρόκριση μετά και τη νίκη του με 1-0 στο ΟΑΚΑ, για τα προημιτελικά του Europa League, όπου περιμένει η Μπράγκα.

Οι «πράσινοι» σ' αυτή την προσπάθεια θα έχουν και τη στήριξη 3.000 οπαδών τους. Και στη Μπέτις, όμως, φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα. Στα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρεται ότι έχουν κλείσει ήδη θέση για το «La Cartuja» 53.000 άνθρωποι κι ότι είναι πιθανό να σημειωθεί ρεκόρ προσέλευσης για ευρωπαϊκό ματς της Μπέτις!

Αναλυτικά το ρεπορτάζ των Ισπανών: «Αντιμέτωπη με μια ακόμη μαγική βραδιά που μπορεί να σπάρει τα ρεκόρ. Περισσότερα από 53.000 εισιτήρια έχουν ήδη πουληθεί και αναμένεται ότι θα πουληθούν 60.000 για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον του Παναθηναϊκού, ένας αριθμός που θ' αποτελεί τη μεγαλύτερη προσέλευση στην ιστορία ενός συλλόγου από την Ανδαλουσία που αγωνίζεται εντός έδρας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Μέχρι νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, είχαν ήδη πωληθεί περισσότερα από 53.000 εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων διαρκείας που ενεργοποιήθηκαν, για τη ρεβάνς της φάσης των 16 του Europa League μεταξύ της Ρεάλ Μπέτις και του Παναθηναϊκού. Η Μπέτις πρέπει να ξεπεράσει το 1-0 του πρώτου αγώνα για να προκριθεί στα προημιτελικά.

Το στάδιο La Cartuja έχει σχεδόν 70.000 θέσεις, επομένως υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για όλους τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας που δεν έχουν ακόμη ενεργοποιήσει τα εισιτήριά τους ή για το ευρύ κοινό που επιθυμεί να παρακολουθήσει τον αγώνα. Υπάρχουν προσφορές που ξεκινούν από 18 ευρώ.

Στο La Cartuja αναμένεται προσέλευση περίπου 60.000 θεατών αυτήν την Πέμπτη, η οποία θα αντιπροσωπεύει το απόλυτο ρεκόρ προσέλευσης τόσο για τη Ρεάλ Μπέτις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσο και για οποιαδήποτε ομάδα της Ανδαλουσίας στην ιστορία.

Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα της Μπέτις στην Ευρώπη καταγράφηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στον αγώνα εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ, με 57.257 θεατές, περίπου 3.000 από αυτούς Άγγλοι, ξεπερνώντας τους 56.442 της 10ης Απριλίου 2025 στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Conference εναντίον της πολωνικής Γιαγκελόνια.

Η τρίτη καλύτερη προσέλευση καταγράφηκε στις 6 Νοεμβρίου στον αγώνα της φάσης του πρωταθλήματος εναντίον της Λιόν (55.836), ο οποίος ξεπέρασε το απόλυτο ρεκόρ των 55.300 θεατών στο Βιγιαμαρίν από το 2005 στο Champions League εναντίον της Άντερλεχτ».



