Η ΑΕΚ έχει ουσιαστικά τελειώσει την υπόθεση πρόκριση στους «8» του Conference League, αλλά πρέπει να πάρει τη νίκη επί της Τσέλιε και στη ρεβάνς. Ποια τα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Το σαρωτικό πέρασμα της ΑΕΚ από τη Σλοβενία με το 0-4 στο Τσέλιε ουσιαστικά τελείωσε την υπόθεση πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία την αυριανή ρεβάνς (19/3, 19:45) στην Allwyn Arena. Βέβαια, ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκαθάρισε πως θέλει από τους παίκτες του να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη αναμέτρηση με τη σλοβενική ομάδα με απόλυτη σοβαρότητα σαν το πρώτο ματς να έχει λήξει 0-0 ή σαν η ΑΕΚ να ψάχνει να ανατρέψει εις βάρος της σκορ.

Ο Νίκολιτς θέλει να δει αυτή τη σωστή νοοτροπία από τους ποδοσφαιριστές του, αλλά σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει την υποχρέωση να επικρατήσει και στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της Τσέλιε. Για να τονώσει την ψυχολογία της επιστρέφοντας στις νίκες μετά την γκέλα στο Περιστέρι, για τον κόσμο της που θα έρθει στο γήπεδο και φυσικά για να ενισχύσει ακόμα πιο πολύ την ειδική βαθμολογία της στην UEFA συνεχίζοντας να σκαρφαλώνει θέσεις και να φτιάχνει το μέλλον της.

Τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς για τη ρεβάνς με την Τσέλιε

Όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ο Νίκολιτς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν έξι παίκτες στο όριο καρτών (Πινέδα, Ρότα, Γιόβιτς, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα) στο μυαλό του σχεδιάζει να κατεβάσει την καλύτερη δυνατή ομάδα στο αυριανό παιχνίδι, δείγμα της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζει τη ρεβάνς παρά το σκορ του πρώτου αγώνα.

Ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, στο δεξί άκρο της άμυνας είναι πιθανό να πάρει φανέλα βασικού ο Γκεοργκίεφ για να δοθούν ανάσες και στον Ρότα που παίζει ασταμάτητα, στο αριστερό άκρο το προβάδισμα έχει ο Πήλιος, όπως και ο Ρέλβας με τον Μουκουντί ως δίδυμο στόπερ. Από εκεί και πέρα, ο Πινέδα μπήκε αλλαγή στο τελευταίο ματς με τον Ατρόμητο, ενώ ο Μαρίν έχει δηλωθεί να εκτίσει με την Κηφισιά. Είναι πιθανό λοιπόν, παρότι αμφότεροι είναι στο όριο καρτών, να βρεθούν στο αρχικό σχήμα, αν και θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής διεκδικεί και ο Περέιρα που ενδεχομένως να μπορούσε να «σπάσει» το δίδυμο στο κέντρο.

Στη μία πλευρά είναι πιθανό να ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς που δεν αγωνίστηκε καθόλου στο Περιστέρι και στην άλλη ο Κουτέσα, με τους Ελίασον και Κοϊτά πάντως να διεκδικούν επίσης την παρουσία τους στο αρχικό σχήμα, ενώ στην επίθεση ο Ζίνι έχει καλές πιθανότητες να ξεκινήσει μαζί με τον Γιόβιτς λόγω και της διαχείρισης που έκανε ο Βάργκα στην τελευταία προπόνηση.