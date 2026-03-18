Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις προϋποθέσεις οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν τον Παναθηναϊκός σε μια ιστορική πρόκριση επί της Μπέτις στην προημιτελική φάση του Europa League.

Υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Μπέτις έχει μεγαλύτερη ποιότητα από τον Παναθηναϊκό; Οτι παραμένει στα φαβορί για την κατάκτηση του Europa League; Οτι έχει καταπληκτικό προπονητή και... πολύ πιο «καυτή» έδρα από το ΟΑΚΑ με τους γερανούς; Οχι βέβαια. Αλλά ποιος μπορεί να υποτιμήσει μια ομάδα που είναι αήττητη στην Ευρώπη επί Μπενίτεθ και τη νίκησε παίζοντας με δέκα παίκτες για 35 λεπτά χωρίς να δεχθεί... μισή ευκαιρία στο 10 Vs 11; Ουδείς.

«Έχουν αυτή την αμυντική δύναμη, αντεπιτίθενται καλά και θα τα δώσουν όλα για τη νίκη. Δεν πρέπει να βλέπουμε κανέναν αντίπαλο στην Ευρώπη σαν να είναι κατώτερος. Είναι ένας αγώνας εναντίον μιας ομάδας που έχει συνηθίσει να παίζει σε διεθνή τουρνουά» είπε σήμερα μεταξύ άλλων ο υπό αμφισβήτηση, Μανουέλ Πελεγκρίνι που μάλλον κάτι δεν είχε... μεταδώσει σωστά στους παίκτες του για το πρώτο ματς. Για τη ρεβάνς, θα το δούμε! Το βέβαιο είναι ότι ο Παναθηναϊκός εφέτος έχει πάρει τρεις εκτός έδρας προκρίσεις σε νοκ άουτ ρεβάνς (Σαχτάρ, Σάμσουνσπορ, Βικτόρια Πλζεν), αλλά αυτή τη φορά αντιμετωπίζει ένα σαφώς ανώτερο αντίπαλο. Γι αυτό και τα «πρέπει» για μια ιστορική πρόκριση είναι πολλά...

Οπωσδήποτε γκολ!

Αν υπάρχει ένας που να πιστεύει ότι το αυριανό ματς θα λήξει 0-0, να... σηκώσει το χέρι του. Μιλώντας ρεαλιστικά, ο Παναθηναϊκός πρέπει να σκοράρει οπωσδήποτε για να έχει σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης. Το κατάφερε σε όλα τα εκτός έδρας ματς της League Phase: στην Ελβετία με τα τέσσερα στους Γιουνγκ Μπόις, στη νίκη επί της Μάλμε, στην ισοπαλία με τη Φερεντβάρος, στην ήττα από τη Φέγενορντ. Το έκανε και στα play offs με τη Βικτόρια Πλζεν. Μπορεί και στο «Cartuja»!

Στήριξη στον Τεττέη

Για να καταφέρει να σκοράρει, όμως, θα πρέπει το σύνολο να στηρίξει τον Ανδρέα Τεττέη πολύ πιο ουσιαστικά συγκριτικά με το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ, στο οποίο πολλάκις ο 24χρονος φορ έμοιαζε με καλαμιά στον πάγκο να παλεύει με έναν στόπερ ή και με δύο παίκτες. Τον τελευταίο μήνα ο Παναθηναϊκός είχε βρει τρόπο να τον αξιοποιεί όχι μόνο με μακρινές, «σκοτωμένες» μπάλες, αλλά και με συνδυασμούς, ή με τροφοδοσία ακριβείας στον κενό χώρο. Ο Τεττέη τους «έχει» τους στόπερ της Μπέτις, φάνηκε στον πρώτο αγώνα. Αλλά οι Μπακασέτας – Σάντσες (κυρίως αυτοί!) και οι Ταμπόρδα – Πελίστρι (ανάλογα με την κίνησή του) θα πρέπει να τον βοηθήσουν περισσότερο.

Αξιοποίηση πάγκου

Ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει αυτή τη φορά «γυμνό» πάγκο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του, όπως πολλάκις έχει συμβεί εφέτος στο Europa League, με αποκορύφωμα το 1-1 εναντίον της Ρόμα, στο οποίο είχε παραταχθεί με 18άδα (!) και αναπληρωματικοί ήταν οι Κότσαρης, Γείτονας, Βύντρα, Καλοσκάμης, Τερζής, Σκαρλατίδης, Σάντσες!!! Ο Μπενίτεθ έχει πλέον τον Σιώπη «ζεστό», τον Τσέριν σε καλή κατάσταση, τον Τσιριβέγια έτοιμο για 45 λεπτά, έχει επιλογές για τη μεσαία γραμμή, όπου είναι εκτός λίστας οι Κοντούρης – Σισοκό. Συνεπώς, έχει τη δυνατότητα και για 4-3-3 και για 4-2-3-1 κατά τη διάρκεια του ματς, όπως και για αντικατάσταση ενός εκ των Μπακασέτα – Σάντσες αν το ντεπόζιτο έχει αδειάσει στο 60' – 70'. Εχει και τον Κώτσιρα δια παν ενδεχόμενο δεξιά, έχει και τον Τουμπά για το κέντρο της άμυνας, έχει και Αντίνο, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς για την επίθεση. Στο καλύτερο timing είχε κάποιες πολύτιμες επιστροφές ο Μπενίτεθ, να δούμε πώς θα τις αξιοποιήσει.

Αντοχή και... απειλή στα πρώτα 30 λεπτά

H Mπέτις έχει προηγηθεί και στα τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια της στη League Phase του Europa League, στα οποία φιλοδώρησε Νότιγχαμ, Λιόν, Ουτρέχτη και Φέγενορντ με «ταρίφα» δύο γκολ ανά ματς (τρεις νίκες και μια ισοπαλία με την αγγλική ομάδα). Με τη Νότιγχαμ σκόραρε ο Μπακαμπού στο 15΄, με τη Φέγενορντ ο Αντονι στο 17', με τη Λιόν ο Ενζαζουλί στο 29', με την Ουτέχτη ο Κούτσο Ερνάντες στο 42'. Το «Cartuja» θα είναι γεμάτο από 70.000 οπαδούς, οι Ισπανοί ψάχνουν ένα ξέσπασμα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να μπει με πάθος «καμικάζι», μυαλό... Μπενίτεθ και ψυχραιμία χειρούργου στο ματς.

Αποφυγή ατομικών λαθών στην άμυνα

Οι δυο πρώτες ευκαιρίες της Μπέτις στο πρώτο ματς προήλθαν από ισάριθμα αβίαστα σφάλματα του Καλάμπρια και του Σάντσες στο πρώτο δεκάλεπτο Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, δεν το πλήρωσε. Τα ατομικά λάθη, είτε του Λαφόν, είτε αμυντικών, έχουν κοστίσει ακριβά εφέτος στον Παναθηναϊκό. Προφανώς σε ένα παιχνίδι 95 λεπτών δεν θα είναι όλα τέλεια, αλλά αν οι αμυντικοί του και οι χαφ του είναι προσεκτικοί και έχουν καθαρό μυαλό, δεν θα «προσφέρουν» ευκαιρίες στον αντίπαλο. Θα τον πιέσουν με τον τρόπο τους να «ματώσει» για να βρει έναν συνδυασμό, ένα σουτ, μια στιγμή δική του ποιότητας και όχι παναθηναϊκού σφάλματος για να βρει το γκολ.

Ανάπτυξη από τα άκρα

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί να δομήσει επιθέσεις από τον κεντρικό άξονα, παρότι εκτός απροόπτου θα έχει δύο play makers στην ενδεκάδα του (Σάντσες και Μπακασέτα). Βασική δουλειά τους θα είναι να «απλώνουν» το παιχνίδι διότι δεν έχουν την ταχύτητα να παίξουν ως κανονικοί «box to box» χαφ. Ο Παναθηναϊκός καλείται να εκμεταλλευτεί τη φόρμα των Κυριακόπουλου – Καλάμπρια, τις σωστές κινήσεις του Ταμπόρδα και την ταχύτητα του Πελίστρι. Tόσο το πέναλτι που κέρδισε στο πρώτο ματς, όσο οι δυο καλές φάσεις του (αμφότερες στο α΄ μέρος) με σέντρα Πελίστρι προς τον Τεττέη και ατομική προσπάθεια Κυριακόπουλου δημιουργήθηκαν με τον συγχρονισμό των κινήσεων και συνδυασμούς από τις πτέρυγες.

☘️💚 Χουάνκαρ στο Gazzetta: «Αγαπώ τον Παναθηναϊκό περισσότερο από την ζωή μου, μακάρι να πάρει την πρόκριση εδώ στη Σεβίλλη»



Αποστολή στην Ισπανία: Νίκος Αθανασίου

Καλή απόδοση από τον Λαφόν

Ο Αλμπάν Λαφόν έχει κάνει ορισμένα καταπληκτικά παιχνίδια εφέτος στο Europa League (ένα εξ αυτών ήταν και στο 1-0 του ΟΑΚΑ στο οποίο ήταν αλάνθαστος), αλλά έχει και τρομερές γκάφες στο ρεπερτόριό του. Θα είναι κομβικό για τον Παναθηναϊκό να μεταδώσει σιγουριά και όχι ανασφάλεια στην άμυνά του, όπως για παράδειγμα έκανε στο πρώτο ματς εναντίον της Μπέτις με τις θαρραλέες εξόδους του. Είναι ένας αστάθμητος παράγοντας η απόδοση του Ιβοριανού...

Παιχνίδι «μυαλού» από Σάντσες – Μπακασέτα

Θα είναι μεγάλη έκπληξη αν ο Ράφα Μπενίτεθ προτιμήσει τον Τσέριν αντί ενός εκ των Σάντσες, Μπακασέτα. Οι δυο τους έχουν παραστάσεις, τίτλους, προσωπικότητα, πολλά διεθνή παιχνίδια, ποιότητα, πείρα, απίστευτο κράτημα μπάλας, σουτ που μπορεί να απειλήσει, μάτι - «ραντάρ». Τι δεν έχουν; Ταχύτητα, ένταση σε κάποια διαστήματα του αγώνα, ή και ενέργεια στο τελευταίο σκέλος τους. Ούτε ο Σάντσες είναι «εξάρι», ούτε ο Μπακασέτας. Θα κληθούν να εξαντλήσουν κάθε δράμι της ποδοσφαιρικής τους οξύνοιας, κάθε σταλιά αντοχής, κάθε ψήγμα του πάθους τους. Απ΄ αυτούς τους δυο θα εξαρτηθούν πολλά αύριο για τον Παναθηναϊκό. Και επιθετικά και αμυντικά...