Νεϊμάρ: Απορημένος όταν δεν άκουσε το όνομά του στις κλήσεις της Βραζιλίας (vid)
Απόφαση ενδεικτική για το μέλλον του Νεϊμάρ στην εθνική Βραζιλίας πήρε ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος άφησε εκτός τον επιθετικό της Σάντος από την αποστολή για τα δυο φιλικά απέναντι σε Γαλλία και Κροατία.
Οι κλήσεις του Ιταλού χαρακτηρίστηκαν ως προάγγελος για την αποστολή που θα βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο και η απουσία του Νεϊμάρ δεν πέρασε απαρατήρητη.
Σε βίντεο που δημοσίευσε αλά... ριάλιτι, ο Βραζιλιάνος έδωσε μια εικόνα από την πρώτη του αντίδραση όταν έμαθε πως δεν βρίσκεται ανάμεσα στις κλήσεις, αδυνατώντας να κρύψει τη λύπη του.
«Αντσελότι, κι εγώ; Η αποστολή ανακοινώθηκε. Δεν με κάλεσαν. Είμαι προφανώς στεναχωρημένος. Αυτό είπα χθες, πάντα θα στηρίζω την εθνική ομάδα. Τώρα όλα καλά, είναι η ώρα να συνεχίσω να δουλεύω και να συνεχίσω να βελτιώνομαι σε όλα. Κι αν υπάρξει ευκαιρία να είμαι προετοιμασμένος.
Ήμουν αναστατωμένος και στεναχωρημένος, αλλά αυτό που λέω είναι ότι για μένα έχει τελειώσει. Από αύριο πρέπει να σταματήσω να είμαι στεναχωρημένος. Πρέπει να συνεχίζω να παίζω και να προπονούμαι κι αν εμφανιστεί η ευκαιρία για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είμαι έτοιμος» τόνισε στο βίντεο.
🚨 Neymar reacted to Carlo Ancelotti’s Brazil squad announcement — and couldn’t hide his disappointment after being left out… 🇧🇷🥲— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 18, 2026
🗣️ “Hey Ancelotti… what about me? I’m sad.” 😔 pic.twitter.com/XsQV0fkvWO
