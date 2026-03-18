Ο Άμπντε Εζαλζουλί της Μπέτις ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την... κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο.

Η απόφαση της CAF να απονείμει στο Μαρόκο τον τίτλο του πρόσφατου Κυπέλλου Εθνών Αφρικής έπιασε εξαπίνης ακόμα και τους παίκτες των Λιονταριών του Άτλαντα, με τον Άμπντε Εζαλζουλί να ερωτάται σχετικά από δημοσιογράφους! Ο μεσοεπιθετικός της Μπέτις, που αντιμετωπίζει την Πέμπτη (19/3) τον Παναθηναϊκό για το Europa League, βρισκόταν στο αυτοκίνητό του όταν σταμάτησε για να μιλήσει σε ρεπόρτερ, οι οποίοι τον ρώτησαν πώς νιώθει για την... επιτυχία αυτή!

Ο Μαροκινός εξτρέμ χαμογελούσε αμήχανα κατά τη διάρκεια της σύντομης αυτής συνέντευξης, απαντώντας «δεν θυμάμαι» όταν ρωτήθηκε πώς έμαθε τα νέα. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους για τα συγχαρητήρια που του έδωσαν, ενώ ερωτηθείς για το τι του είπαν οι συμπαίκτες του, απάντησε «συγχαρητήρια» και αποχώρησε.