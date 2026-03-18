Κανένας οίκτος από τη Μπαρτσελόνα, η οποία έδωσε συνέχεια στο πάρτι στο 72΄με τον Ραφίνια για το εκκωφαντικό 7-2 κόντρα στη Νιούκαστλ.

Μόνο η Μπαρτσελόνα βγήκε για το δεύτερο μέρος στο «Καμπ Νόου» και η Νιούκαστλ απλώς έμεινε να παρακολουθεί το πάρτι που στήθηκε εις βάρος της. Τελευταίος που πρόσθεσε τον οβολό του ήταν ο Ραφίνια με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση. Στο 72΄συγκεκριμένα ένα ακόμα λάθος της άμυνας έδωσε την ευκαιρία στον Βραζιλιάνο να βγει σε θέση βολής και να πλασάρει υπέροχα για το τρομακτικό 7-2 της Μπάρτσα, η οποία έκανε φύλλο και φτερό τους αποσβολωμένους Άγγλους.