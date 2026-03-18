Μπαρτσελόνα - Νιούκαστλ 7-2: Τρόμος οι Μπλαουγκράνα, 7-2 με Ραφίνια (vid)
Μόνο η Μπαρτσελόνα βγήκε για το δεύτερο μέρος στο «Καμπ Νόου» και η Νιούκαστλ απλώς έμεινε να παρακολουθεί το πάρτι που στήθηκε εις βάρος της. Τελευταίος που πρόσθεσε τον οβολό του ήταν ο Ραφίνια με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση. Στο 72΄συγκεκριμένα ένα ακόμα λάθος της άμυνας έδωσε την ευκαιρία στον Βραζιλιάνο να βγει σε θέση βολής και να πλασάρει υπέροχα για το τρομακτικό 7-2 της Μπάρτσα, η οποία έκανε φύλλο και φτερό τους αποσβολωμένους Άγγλους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.