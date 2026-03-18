Πρώτα έχασε το άχαστο και μετά σκόραρε με πέναλτι για την Μπαρτσελόνα ο Γιαμάλ.

Χορταστικό το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Νιούκαστλ, με τους Καταλανούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα, 3-2, χάρη σε πέναλτι του Λαμίν Γιαμάλ στις καθυστερήσεις. Ο Ισπανός εξιλεώθηκε έτσι για την ασύλληπτη ευκαιρία που έχασε λίγα λεπτά νωρίτερα, όταν έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ εξ επαφής!