Ο Τζέιντον Σάντσο των πολλών δανεισμών, φαίνεται έτοιμος να επιστρέψει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ με το άνοιγμα της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Τζέιντον Σάντσο και Μπορούσια Ντόρτμουντ ετοιμάζονται σύμφωνα με πληροφορίες να συνεργαστούν ξανά εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο Άγγλος εξτρέμ αλλά και το διοικητικό συμβούλιο των Γερμανών είναι ανοικτοί σε μια τέτοια προοπτική. Την φετινή σεζόν αγωνίζεται δανεικός από την Γιουνάιτεντ στην Άστον Βίλα, με τους Κόκκινους διαβόλους να διατηρούν οψιόν ανανέωσης για μια ακόμη χρονιά. Σε αυτή την περίπτωση ο Σάντσο θα πρέπει να ανανεώσει με την ομάδα του Μάντσεστερ, την οποία θα αγωνιστεί δανεικός στην Άστον Βίλα. Ο ποδοσφαιριστής μάλιστα φαίνεται διατεθειμένος να δεχθεί μείωση αποδοχών προκειμένου να βοηθήσει στην ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντυπωσιάστηκε με τις εμφανίσεις του πίσω στο 2021, και δαπάνησε το ποσό των 73 εκατομμυρίων για να τον αγοράσει από την Ντόρτμουντ, χρήματα που δεν δικαιολογήθηκαν ποτέ στο χορτάρι. Γύρισε πίσω με μορφή δανεισμού την σεζόν 23/24, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε σε Τσέλσι και Άστον Βίλα αντίστοιχα, κυνηγώντας τον παλιό καλό του εαυτό. Να σημειωθεί πως και η Γιουβέντους εξέτασε την περίπτωσή του, με το οικονομικό να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο.