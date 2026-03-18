Η Λίβερπουλ δεν θόλωσε από την ήττα στην Τουρκία και στη ρεβάνς του «Άνφιλντ» έστησε το δικό της πάρτι κόντρα στη Γαλατάσαραϊ για να πάρει την πρόκριση στους «8» με το τελικό 4-0.

Η ήττα στην Πόλη με 1-0 από τη Γαλατάσαραϊ την είχε βάλει με την πλάτη στον τοίχο, αλλά στο «Άνφιλντ» έχει επιστρέψει από πολύ πιο ανέλπιστες καταστάσεις. Και μια ανατροπή απέναντι στους Τούρκους σίγουρα συμπεριλαμβανόταν στο μενού... Αφού ισοφάρισε το σκορ του πρώτου ματς στο ημίχρονο, η Λίβερπουλ έκανε ό,τι ήθελε στο δεύτερο και με τέσσερα γκολ διέλυσε τη Γαλατάσαραϊ με 4-0 για να πάρει την πρόκριση στους «8» του Champions League, όπου θα αναμετρηθεί με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αν και άργησαν κάπως να πάρουν μπρος, οι Reds τελικά βρήκαν το πολυπόθητο πρώτο γκολ στο 25΄, όταν ο Μακ Άλιστερ εκτέλεσε το κόρνερ με πάσα προς το ύψος της περιοχής για τον Σομποσλάι, ο οποίος με άψογο πλασέ σημάδεψε τη γωνία για το 1-0. Το προβάδισμα έδωσε ώθηση στη Λίβερπουλ που κατόπιν απείλησε με Σαλάχ και Βιρτζ κι άγγιξε το 2-1 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου από την άσπρη βούλα.

Ο Τσακίρ ωστόσο νίκησε τον Σαλάχ με τα πόδια από τα έντεκα βήματα για να κρατήσει το μηδέν, όπως αντίστοιχα έπραξε και με σπουδαία διπλή επέμβαση στις προσπάθειες των Βιρτζ και Σαλάχ δευτερόλεπτα αργότερα. Ο Τούρκος γκολκίπερ ωστόσο πάλευε μόνος του και δεν μπορούσε να κρατήσει για πολύ την Γαλατά ζωντανή. Στο 51΄κιόλας ο Εκιτικέ τον νίκησε στο τετ-α-τετ για να δώσει σκορ πρόκρισης στη Λίβερπουλ, ενώ τρία λεπτά αργότερα ήταν η σειρά του Χράφενμπερχ να βρει δίχτυα όταν πήρε το ριμπάουντ στην περιοχή για το καθοριστικό 3-0.

Στο 56΄το αυτογκόλ του Σινγκό δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ του Φρίμπονγκ στην αρχή της φάσης, όμως δόθηκε απλώς μια παράταση για το τέταρτο γκολ των Reds. Στο 62΄συγκεκριμένα ο Σαλάχ με άψογο curler βρήκε δίχτυα έξω από την περιοχή κι έφτασε τα 50 γκολ στο Champions League με φανταστικό τρόπο σε ιδιαίτερη βραδιά. Οι παίκτες του Σλοτ πάντως είχαν ευκαιρίες και για το 5-0, όπως και ακυρωθέν γκολ για επιθετικό φάουλ του Φαν Ντάικ στο 90΄. Το 4-0 όμως δεν άλλαξε, με τη Λίβερπουλ να περνάει στον επόμενο γύρο όπου θα αντιμετωπίσει και πάλι την Παρί, σε μια ρεβάνς για τον περσινό αποκλεισμό από τη φάση των «16».

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Άλισον, Φρίμπονγκ (67΄Τζόουνς), Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπερχ, Βιρτζ (89΄Ενγκουμόχα), Σομποσλάι, Μακ Άλιστερ, Σαλάχ (74΄Χάκπο), Εκιτικέ (88΄Κιέζα)

Γαλατάσαραϊ (Οκάν Μπουρούκ): Τσακίρ, Μπόι (46΄Λανγκ, 80΄Ικάρντι), Σινγκό, Μπαρντάκτσι, Γιάκομπς, Τορέιρα (61΄Ακγκούν), Λεμινά, Σάλαϊ, Γιλμάζ, Γκαμπριέλ Σάρα, Οσιμέν (46΄Σανέ)