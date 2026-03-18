Τυπική διαδικασία στο Μόναχο, με την Μπάγερν να επικρατεί 4-1 της Αταλάντα και με συνολικό σκορ... 10-2 να περνά στα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το σκορ του πρώτου αγώνα δεν άφηνε πολλά περιθώρια για ανατροπές, με τους Βαυαρούς να ελέγχουν την κατάσταση και να παίρνουν το προβάδισμα στο 25ο λεπτό, όταν ο Κέιν ευστόχησε σε πέναλτι με τη δεύτερη, καθώς δεν σκόραρε με την πρώτη προσπάθεια αλλά ο διαιτητής έδωσε επανάληψη λόγω παράβασης. Το 1-0 ήταν το σκορ στην ανάπαυλα, με τους Ιταλούς να έχουν μία καλή στιγμή με τον Πάσαλιτς στο 45' αλλά τον Ούρμπιγκ να επεμβαίνει.

Κι αν η Rekordmeister ήταν μαζεμένη στο πρώτο μέρος, στο δεύτερο ξεμούδιασε! Στο 54', ο Κέιν ξαναχτύπησε, αυτή τη φορά με υπέροχο σουτ μέσα από την περιοχή και έφτασε τα 50 γκολ στο Champions League, με τον Καρλ να σκοράρει και αυτός ένα δίλεπτο μετά με συρτό σουτ από τα δεξιά. Το 4-0 ήρθε στο 70' με υπέροχο σκάψιμο του Ντίας σε τετ α τετ, με τους Μπεργκαμάσκι να πετυχαίνουν το γκολ της τιμής με κεφαλιά του Σάμαρτζιτς στο 86'.