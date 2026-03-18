Ομοσπονδία Μαρόκου: «Χαιρετίζουμε την απόφαση της CAF»

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μαρόκου εξέδωσε ανακοίνωση για την απόφαση της CAF να αφαιρέσει τον τίτλο του Copa Africa από τη Σενεγάλη.

Η δυσάρεστη ανάμνηση του χαμένου τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στη Ραμπάτ, έχει εξελιχτεί σε κάτι αρκετά διαφορετικό για τους Μαροκινούς, που είδαν την CAF να αφαιρεί το τρόπαιο από τους Σενεγαλέζους, σχεδόν δύο μήνες μετά, και να το δίνει στους ηττημένους!

Την ώρα που οι νικητές -στο γήπεδο- έχουν προσφύγει στο CAS, από πλευράς Μαρόκου υπήρξε ανακοίνωση μέσω της οποίας η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας γνωστοποίησε πως «χαιρετίζει μια απόφαση που επισημαίνει τον σεβασμό των κανόνων στις διεθνείς διοργανώσεις».

Αναλυτικά:

Μετά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της CAF, η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) χαιρετίζει μια απόφαση που επισημαίνει τον σεβασμό των κανόνων που είναι απαραίτητος για την ομαλή διεξαγωγή των διεθνών διοργανώσεων.



Από τη στιγμή που ο τελικός διακόπηκε, η FRMF ήταν σαφής ως προς τη θέση και τον στόχο της: Την εφαρμογή των κανονισμών που ισχύουν στη διοργάνωση. Δεν επεδίωξε ποτέ να αμφισβητήσει την αθλητική απόδοση των ομάδων που συμμετείχαν, αλλά μόνο να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι κανόνες του τουρνουά. Μετά την αρχική απόφαση, την οποία η FRMF προσέβαλε, η CAF αναγνώρισε ότι οι κανόνες, γνωστοί σε όλους και εφαρμόσιμοι για όλους, δεν είχαν τηρηθεί.



Η FRMF συμμορφώθηκε με τις διαδικασίες που αφορούν στην επίλυση διαφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής των επιχειρημάτων της και της συμμετοχής στις ακροάσεις στις οποίες κλήθηκε. Η απόφαση αυτή συμβάλλει στην αποσαφήνιση του πλαισίου που εφαρμόζεται σε παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον και ενισχύει τη συνέπεια και την αξιοπιστία των διεθνών διοργανώσεων, ιδίως του αφρικανικού ποδοσφαίρου.



Η FRMF θα συνεχίσει να υποστηρίζει, σε συνεργασία με ηπειρωτικούς και διεθνείς φορείς, τη δίκαιη εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει. Πλέον σκοπεύει να στρέψει την προσοχή της στα επερχόμενα αθλητικά γεγονότα, ιδίως στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA και στο AFCON γυναικών αυτό το καλοκαίρι. Η Ομοσπονδία επιθυμεί να συγχαρεί όλα τα έθνη που έλαβαν μέρος σε αυτήν την έκδοση του AFCON.