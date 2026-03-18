Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Κόντρα στη Μπέτις διεκδικεί την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Europa League, όπως είχε κάνει και το 2003, όταν βρέθηκε τότε στον δρόμο του η Πόρτο του Ζοζέ Μουρίνιο και μετέπειτα κάτοχος του τίτλου.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στη Σεβίλλη, ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε στην ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Ράφα Μπενίτεθ και η οποία για πρώτη φορά με τον Ισπανό τεχνικό στον πάγκο, δείχνει να είναι τόσο ξεκάθαρη.

Ο Αθανασίου αφού τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, επισήμανε ότι η πρόκριση θα είναι η ολοκλήρωση μίας υπέρβασης και θα κάνει τον κόσμο του ονειρεύεται.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ενδεκάδα. Ο Λαφόν στο τέρμα, δεξί μπακ χαφ ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος και τριάδα στην άμυνα οι Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Κάτρης. Στα χαφ οι Ρενάτο, Μπακασέτας και οι Ταμπόρδα, Πελίστρι θα πλαισιώνουν τον Τετέι, ο οποίος θα είναι στην κορυφή.

Το σχόλιο του Αθανασίου από το «La Cartuja», στη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης του τριφυλλιού.