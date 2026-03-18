Διάστρεμμα στον δεξί αστράγαλο υπέστη ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, στο παιχνίδι της Παρί με την Τσέλσι για την φάση των «16» του Champions League.

Μπορεί η Παρί Σεν Ζερμέν να έκανε περίπατο κόντρα στην Τσέλσι, αλλά για κακή της τύχη χάνει τον Μπαρκολά, που αποτελεί βαρόμετρο για την επίθεσή της . Σύμφωνα με πληροφορίες, φάνηκε να τοποθετεί κάποιου είδους νάρθηκα στον αστράγαλό του, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να υποβάλλεται σήμερα σε μαγνητική προκειμένου να εντοπιστεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Οι Παριζιάνοι σε σχετική ανακοίνωση κάνουν λόγο για διάστρεμμα στον αστράγαλο του δεξιού ποδιού. Ο Γάλλος αναμένεται να απουσιάσει από τα γήπεδα τον επόμενο ένα μήνα.

Εκτός από τις υποχρεώσεις του με την εθνική Γαλλίας, ο Μπαρκολά δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα παιχνίδια της Παρί για την φάση των 8 του Champions League στις 7-8 και 14-15 Απριλίου. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός στα 38 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί φέτος έχει πετύχει 12 γκολ.