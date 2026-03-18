Ο Παναθηναϊκός εάν αποκλείσει την Μπέτις θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Europa League την Μπράγκα. Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ισχνό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League, με τη σπουδαία νίκη επί της Μπέτις στο ΟΑΚΑ με 1-0, όμως για να ολοκληρώσει την υπέρβαση θα πρέπει να βγει «αλώβητος» από τη ρεβάνς της Ανδαλουσίας. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει τι την... περιμένει, εφόσον καταφέρει να προκριθεί στους «8».

Η Μπράγκα όχι απλά ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 από την ήττα της στη Βουδαπέστη αλλά συνέτριψε με 4-0 τη Φερεντσβάρος στη ρεβάνς της Πορτογαλίας και «περιμένει» να μάθει εάν στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ή την Μπέτις.

Εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί θα δώσει το πρώτο ματς στην έδρα της Μπράγκα τη Μεγάλη Πέμπτη και η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, στις 16 Απριλίου στην Αθήνα.

Tα αποτελέσματα των πρώτων ματς των «16»

Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0

Λιλ - Άστον Βίλα 0-1

Mπολόνια - Ρόμα 1-1

Στουτγκάρδη - Πόρτο 1-2

Γκενκ - Φράιμπουργκ 1-0

Θέλτα- Λιόν 1-1

Νότιγχαμ - Μίντιλαντ 0-1

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Μπράγκα - Παναθηναϊκός ή Μπέτις

Γκενκ ή Φράιμπουργκ - Θέλτα ή Λιόν

Στουτγκάρδη ή Πόρτο - Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ

Μπολόνια ή Ρόμα - Λιλ ή Άστον Βίλα

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Μπράγκα ή Παναθηναϊκός/Μπέτις - Γκενκ/Φράιμπουργκ ή Θέλτα/ Λιόν

Στουτγκάρδη/Πόρτο ή Νότιγχαμ/Μίντιλαντ - Μπολόνια/Ρόμα ή Λιλ/Άστον Βίλα

Οι ημερομηνίες έως τον τελικό