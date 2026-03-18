Παναθηναϊκός: Ο δρόμος μέχρι το «όνειρο» του τελικού του Europa League
Ο Παναθηναϊκός πήρε ισχνό προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League, με τη σπουδαία νίκη επί της Μπέτις στο ΟΑΚΑ με 1-0, όμως για να ολοκληρώσει την υπέρβαση θα πρέπει να βγει «αλώβητος» από τη ρεβάνς της Ανδαλουσίας. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει τι την... περιμένει, εφόσον καταφέρει να προκριθεί στους «8».
Η Μπράγκα όχι απλά ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 από την ήττα της στη Βουδαπέστη αλλά συνέτριψε με 4-0 τη Φερεντσβάρος στη ρεβάνς της Πορτογαλίας και «περιμένει» να μάθει εάν στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ή την Μπέτις.
Εφόσον ο Παναθηναϊκός προκριθεί θα δώσει το πρώτο ματς στην έδρα της Μπράγκα τη Μεγάλη Πέμπτη και η ρεβάνς θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα, στις 16 Απριλίου στην Αθήνα.
Tα αποτελέσματα των πρώτων ματς των «16»
- Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0
- Λιλ - Άστον Βίλα 0-1
- Mπολόνια - Ρόμα 1-1
- Στουτγκάρδη - Πόρτο 1-2
- Γκενκ - Φράιμπουργκ 1-0
- Θέλτα- Λιόν 1-1
- Νότιγχαμ - Μίντιλαντ 0-1
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
- Μπράγκα - Παναθηναϊκός ή Μπέτις
- Γκενκ ή Φράιμπουργκ - Θέλτα ή Λιόν
- Στουτγκάρδη ή Πόρτο - Νότιγχαμ ή Μίντιλαντ
- Μπολόνια ή Ρόμα - Λιλ ή Άστον Βίλα
Τα ζευγάρια των ημιτελικών
- Μπράγκα ή Παναθηναϊκός/Μπέτις - Γκενκ/Φράιμπουργκ ή Θέλτα/ Λιόν
- Στουτγκάρδη/Πόρτο ή Νότιγχαμ/Μίντιλαντ - Μπολόνια/Ρόμα ή Λιλ/Άστον Βίλα
Οι ημερομηνίες έως τον τελικό
- Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
- Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
- Τελικός: 20 Μαΐου 2026 (Κωνσταντινούπολη)
