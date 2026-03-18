Λίβερπουλ - Γαλατάσαραϊ: Έπιασε ιστορική 50άρα με απίθανο γκολ ο Σαλάχ
Μπορεί να έχασε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, όμως εξιλεώθηκε στη συνέχεια ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος έκανε το 4-0 για τη Λίβερπουλ ενάντια στη Γαλατάσαραϊ με καταπληκτικό σουτ από πλάγια θέση στο 62ο λεπτό, φτάνοντας έτσι τα 50 γκολ στο Champions League - όντας ο πρώτος Αφρικανός που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
🚨🇪🇬 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Mohamed Salah (33) is the FIRST African player to reach 50 goals in the UEFA Champions League. 🥇— EuroFoot (@eurofootcom) March 18, 2026
'The Egyptian King' 👑
