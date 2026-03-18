Με τρομερό σουτ, ο Σαλάχ έκανε το 4-0 για τη Λίβερπουλ ενάντια στη Γαλατάσαραϊ και έγινε ο πρώτος Αφρικανός με 50 γκολ στο Champions League.

Μπορεί να έχασε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, όμως εξιλεώθηκε στη συνέχεια ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος έκανε το 4-0 για τη Λίβερπουλ ενάντια στη Γαλατάσαραϊ με καταπληκτικό σουτ από πλάγια θέση στο 62ο λεπτό, φτάνοντας έτσι τα 50 γκολ στο Champions League - όντας ο πρώτος Αφρικανός που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.