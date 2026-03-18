Λίβερπουλ - Γαλατάσαραϊ: Ο Τσακίρ απέκρουσε το πέναλτι του Σαλάχ
Ο Σαλάχ είχε την ευκαιρία να κάνει το 2-0 για τη Λίβερπουλ αλλά ο Τσακίρ απέκρουσε την κακή εκτέλεση πέναλτι του Αιγύπτιου.
Ένα κερδισμένο πέναλτι του Σόμποσλαϊ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου έδωσε την ευκαιρία στη Λίβερπουλ να κάνει το 2-0 ενάντια στη Γαλατάσαραϊ, όμως ο Σαλάχ εκτέλεσε άσχημα, με τον Τσακίρ να αποκρούει με το πόδι. Μάλιστα, ο τερματοφύλακας των Τούρκων είχε αμέσως μετά και διπλή επέμβαση σε προσπάθεια του Αιγύπτιου αλλά και του Βιρτς στην επαναφορά!
