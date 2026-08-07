Μάντσεστερ Σίτι: Συμφώνησε με τη Λιλ για τον Μπουαντί
Γίνεται κάτοικος Μάντσεστερ ο Αγιούμπ Μπουαντί; Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν αναφέρει πως η Σίτι συμφώνησε με τη γαλλική Λιλ για την αγορά του 19χρονου Μαροκινού μέσου έναντι ενός ποσού που θα ξεπεράσει τις 110 εκατ. λίρες μαζί με τα μπόνους.
Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Λιλουά έως το καλοκαίρι του 2029 και διακρίθηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με το Μαρόκο, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Τα Λιοντάρια του Άτλαντα έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκαν από τη Γαλλία με 2-0.
Οι Citizens έχουν μακροπρόθεσμο πλάνο για την αξιοποίηση του ελπιδοφόρου παίκτη και ο ίδιος επιθυμεί διακαώς τη μετακίνησή του στην Αγγλία και όπως όλα δείχνουν το deal βρίσκεται στην τελική του ευθεία.
🚨 EXCL: Manchester City have reached an agreement in principle with Lille to sign Ayoub Bouaddi 🇲🇦 fee in the region of £ 110m + 5m in add-ons #LOSC expected to sanction. 18-year-old midfielder keen on the move, and the deal is now entering its final stages. @TheAthleticsFC pic.twitter.com/EyKFey1gRl— David Ornstein (@David_Onrnstein) August 7, 2026
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