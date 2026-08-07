Σύμφωνα με τον Ντέιβιντ Όρνσταϊν, η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξε σε συμφωνία με τη Λιλ για την απόκτηση του Αγιούμπ Μπουαντί με ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τις 110 εκατ. λίρες.

Γίνεται κάτοικος Μάντσεστερ ο Αγιούμπ Μπουαντί; Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν αναφέρει πως η Σίτι συμφώνησε με τη γαλλική Λιλ για την αγορά του 19χρονου Μαροκινού μέσου έναντι ενός ποσού που θα ξεπεράσει τις 110 εκατ. λίρες μαζί με τα μπόνους.

Ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Λιλουά έως το καλοκαίρι του 2029 και διακρίθηκε στο πρόσφατο Μουντιάλ με το Μαρόκο, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις. Τα Λιοντάρια του Άτλαντα έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά και αποκλείστηκαν από τη Γαλλία με 2-0.

Οι Citizens έχουν μακροπρόθεσμο πλάνο για την αξιοποίηση του ελπιδοφόρου παίκτη και ο ίδιος επιθυμεί διακαώς τη μετακίνησή του στην Αγγλία και όπως όλα δείχνουν το deal βρίσκεται στην τελική του ευθεία.