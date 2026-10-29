Το Σαν Σίρο αλλάζει: Αυτό θα είναι το νέο του όνομα

Το Σαν Σίρο που αποτελεί την έδρα της Μίλαν και της Ίντερ, αλλάζει και θα φέρει την ονομασία Generali Stadium.

Η σχετική ανακοίνωση για το Σαν Σίρο έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Κάστρο Σφόρτσα στο Μιλάνο, όπου παρουσιάστηκε το σχέδιο για τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, με την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του να αναμένεται για τη σεζόν 2031-2032.

Το όνομα της Generali θα αναγράφεται στην εξωτερική όψη του γηπέδου το οποίο θα έχει μορφή μίας κερκίδας σε σχήμα λεκάνης, τοποθετημένης πάνω σε υπερυψωμένη βάση. Παράλληλα, η εξωτερική πλευρά του θα έχει εξαγωνικό σχήμα.

Με τη συμφωνία αυτή, οι δύο ομάδες του Μιλάνου, Ίντερ και Μίλαν εξασφαλίζουν έναν σημαντικό εμπορικό συνεργάτη, ο οποίος αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στα έσοδα του νέου γηπέδου μέσω της συμφωνίας.

Η συγκεκριμένη πρακτική είναι ήδη διαδεδομένη στο ιταλικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Allianz Stadium της Γιουβέντους, η New Balance Arena της Αταλάντα, το Unipol Domus της Κάλιαρι, το Bluenergy Stadium του Ούντινε και το Mapei Stadium στο Ρέτζιο Εμίλια. Αντίθετα, το γήπεδο της Μόντσα, που έφερε μέχρι πρόσφατα την ονομασία U-Power Stadium, έχει επιστρέψει στην προηγούμενη ονομασία του.