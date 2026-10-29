Το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός δεσπόζει την 5η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου. Δείτε τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Το ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός δεσπόζει την 5η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με τα έως τώρα δεδομένα, ένας εκ των δύο αιωνίων θα είναι δεδομένα στην τετράδα, ενώ μπορεί να είναι και οι δύο σε περίπτωση ισοπαλίας. Την πρόκριση στην τετράδα αυτή τη στιγμή εκτός των αιωνίων που δεδομένα θα είναι ένας εκ των δύο, διεκδικούν ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Καλαμάτα και Ατρόμητος.

Ο Ατρόμητος και η ΑΕΚ είναι πιθανό να ισοβαθμίσουν στους 9 με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να είναι στο +7 στη διαφορά τερμάτων που είναι και το πρώτο κριτήριο, ενώ οι Περιστεριώτες είναι στο +2.

Ο ΠΑΟΚ αν νικήσει την Καλαμάτα θα είναι στην 4άδα, αλλά με ισοπαλία πάει στους 8 και θα περιμένει να δει τι θα κάνουν ΑΕΚ και Ατρόμητος, με Αστέρα AKTOR και Νέστο Χρυσούπολης, αντίστοιχα. Η Καλαμάτα θέλει νίκη επί του ΠΑΟΚ και να μην νικήσει ένας εκ των ΑΕΚ, Ατρόμητου.

5η αγωνιστική (2/12/26)

Άρης - Πανσερραϊκός

Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

Κηφισιά - ΑΕΛ

Νίκη Βόλου - Μαρκό

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΟΦΗ - Βόλος

ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 9 (9-2)

2. Παναθηναϊκός 9 (5-1)

3. ΠΑΟΚ 7 (4-1)

4. ΑΕΚ 6 (11-4)

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5. Ατρόμητος 6 (4-2)

6. Καλαμάτα 5 (5-3)

7. ΟΦΗ 4 (3-1)

8. Αστέρας AKTOR 4 (4-3)

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9. Κηφισιά 4 (4-4)

10. Άρης 4 (3-3)

11. ΑΕΛ Novibet 4 (2-5)

12. Νίκη Βόλου 3 (1-4)

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13. Βόλος Elabet 1 (5-8)

14. Μαρκό 1 (2-5)

15. Νέστος Χρυσούπολης 0 (0-7)

16. Πανσερραϊκός 0 (1-10)



Κριτήρια ισοβαθμίας

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2025/2026.

Τα ζευγάρια στα Play Offs

5ος με 12ο

6ος με 11ο

7ος με 10ο

8ος με 9ο

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς παράταση.

Τα προημιτελικά

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

Τα ημιτελικά

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν σε διπλά παιχνίδια, χωρίς να ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ. Αν χρειαστεί, θα υπάρξει παράταση και πέναλτι. Επίσης, ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 22 Μαϊου 2027 με τυπικά γηπεδούχο την ομάδα που προέρχεται από τον πρώτο ημιτελικό.