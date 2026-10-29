Η ΔΕΑΒ κάλεσε τον Παναθηναϊκό αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «λυγίσει» τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό, έχοντας δυναμική στήριξη από φίλους της ομάδας, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, όμως η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση την «πράσινη» ΠΑΕ, για περιστατικό που φέρεται να έγινε στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου πριν τον αγώνα.

Από εκεί και πέρα, στις κλήσεις βρίσκεται ο Αστέρας AKTOR και ο Γιάννης Κοντοές, ο οποίος κατηγορείται για φερόμενη παραβατική συμπεριφορά, συνιστάμενη σε πρόκληση-παρότρυνση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με τον Πανθρακικό.

Τέλος, η Επιτροπή κάλεσε και την ΚΑΕ Περιστέρι, για ε ανάρτηση πανό, με ιδεολογικό-πολιτικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Μαρούσι.

Οι κλήσεις της ΔΕΑΒ

Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:

«1. Καλεί σε ακρόαση, στις 03/11/2026, την ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα από φιλάθλους της, στον περιβάλλοντα χώρο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, πριν την έναρξη του αγώνα ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στις 25/10/2026, για το πρωτάθλημα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

2. Καλεί σε ακρόαση, στις 03/11/2026, τις ομάδες «ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ» και «ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1927», αναφορικά με σοβαρά επεισόδια μεταξύ παικτών και παραγόντων τους, που σχετίζονται με τον αθλητισμό και φέρονται ότι έλαβαν χώρα, με τη λήξη του μεταξύ τους αγώνα ποδοσφαίρου, στις 25/10/2026, στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης, για την 5η αγωνιστική του 9ου ομίλου του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής κατηγορίας της ΕΠΟ, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

3. Καλεί σε ακρόαση, στις 04/11/2026, τον Προπονητή της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β΄, καθώς και την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, λόγω της αντικειμενικής ευθύνης της, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά του πρώτου, συνιστάμενη σε πρόκληση-παρότρυνση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα ΑΠΣ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΠΑΕ – ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β, στις 25/10/2026, στο ΔΑΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SUPERLEAGUE 2, περιόδου 2026/2027.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

4. Καλεί σε ακρόαση, στις 04/11/2026, την ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΣ, αναφορικά με φερόμενη παραβατική συμπεριφορά φιλάθλων της, η οποία συνίσταται σε ανάρτηση πανό, με ιδεολογικό-πολιτικό χαρακτήρα και εξυβριστικό περιεχόμενο, εντός της αθλητικής εγκατάστασης του ΚΓ Περιστερίου, στις 24/10/2026, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΓΣ – ΚΑΕ ΜΑΡΟΥΣΙ, για την 4η αγωνιστική της Α΄ φάσης του Πρωταθλήματος Stoiximan GBL, περιόδου 2026/2027, με διοργανώτρια τον ΕΣΑΚΕ.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».