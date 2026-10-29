Άρης: Ελπίδες για Γιαννιώτα και Μορόν ενόψει Λεβαδειακού

Οι Μορόν και Γιαννιώτας ανέβασαν ρυθμούς και κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής ενόψει Λεβαδειακού, ενώ ο Ράτσιτς παραμένει υπό αξιολόγηση - Θεραπεία για Μπρούμα.

Θετικές ενδείξεις προέκυψαν για τον Άρη ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό, καθώς οι Λορέν Μορόν και Γιάννης Γιαννιώτας συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης της Πέμπτης (29/10) και αυξάνουν τις πιθανότητες να τεθούν στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Οι δύο ποδοσφαιριστές ανεβάζουν σταδιακά ρυθμούς και η εικόνα τους στην προπόνηση της Παρασκευής θα δείξει αν μπορούν να μπουν κανονικά στο πρόγραμμα και να διεκδικήσουν θέση στην αποστολή για το παιχνίδι της Κυριακής (1/11).

Παράλληλα, ο Ούρος Ράτσιτς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και η επόμενη προπόνηση θα αποτελέσει το βασικό κριτήριο για τη δική του διαθεσιμότητα. Οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ συνέχισαν τα ατομικά τους προγράμματα, ενώ ο Μπρούμα ξεκίνησε θεραπεία μετά τον μυϊκό τραυματισμό που υπέστη και τον άφησε εκτός αποστολής στον αγώνα Κυπέλλου.

Ο Άρης έχει αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο και θέλει να επιστρέψει άμεσα στις νίκες στο Πρωτάθλημα, όπου προέρχεται από τρία διαδοχικά τρίποντα και έχει βάλει ως επόμενο στόχο το 4/4.

Αναλυτικά το ενημερωτικό της ΠΑΕ Άρης:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στις προπονητικές εγκαταστάσεις.

Στη σημερινή προπόνηση χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Tο πρώτο ακολούθησε πρόγραμμα ενεργητικής αποκατάστασης, ενώ για το δεύτερο γκρουπ το πρόγραμμα ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρούς χώρους, επιθετικά τελειώματα και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι υψηλής έντασης.

Οι Γιάννης Γιαννιώτας και Λορέν Μορόν ακολούθησαν μέρος του προγράμματος, ο Ούρος Ράτσιτς έκανε ατομικό, οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ έκαναν το δικό τους ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Μπρούμα, από την πλευρά του, ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Παρασκευή, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις ενόψει του αγώνα με τον Λεβαδειακό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» (01/11, 17:00), στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027».

Πρόστιμο 2.000 ευρώ για τρία λεπτά καθυστέρηση!

Με ένα… πρωτοφανές πρόστιμο τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Άρης για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Συγκεκριμένα, βρέθηκε να… απολογείται γιατί η ομάδα άργησε τρία λεπτά να βγει στο γήπεδο. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, ο αθλητικός δικαστής της Super League, επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ, ήτοι περίπου 667 ευρώ το λεπτό!

Αναλυτικά η απόφαση: «Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την 1η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την 2η αποδιδόμενη σε αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ τη χρηματική ποινή των δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ). (αγώνας της 25-10-2026 με την ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ)».