Ο Τσιλούλης κέρδισε πέναλτι από τον Κάργα στις καθυστερήσεις του Βόλος Elabet - Ατρόμητος, όμως το εκτέλεσε άστοχα.

O Ατρόμητος πήγε με προβάδισμα δύο γκολ (1-3) στα αποδυτήρια του Πανθεσσαλικού Σταδίου, στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Βόλο Elabet, για την 4η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ενώ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 1-4.

Στο 45+1' ο Τσιλούλης έφυγε στην πλάτη της άμυνας, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Κάργα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα, όμως έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σιαμπάνη.

Το πέναλτι του Κάργα και η άστοχη εκτέλεση του Τσιλούλη