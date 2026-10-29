Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά την ασπρόμαυρη φανέλα μέχτι το καλοκαίρι του 2030.

Παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης, με την «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την Πέμπτη (29/10) την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί τις προηγούμενες ημέρες και απέμενε το τυπικό σκέλος, με τον Δικέφαλο να επισημοποιεί την παραμονή του Έλληνα στόπερ για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Ο Μιχαηλίδης αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα ποδοσφαιριστών που αναδείχθηκαν μέσα από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και κατάφεραν να καθιερωθούν στην πρώτη ομάδα.

Έχοντας περάσει από διαφορετικές περιόδους, με σημαντικές συμμετοχές αλλά και τη δύσκολη δοκιμασία του σοβαρού τραυματισμού του, ο 26χρονος αμυντικός συνεχίζει την πορεία του στην Τούμπα.

Με την ανανέωση μέχρι το 2030, ο ΠΑΟΚ διατηρεί στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει τον σύλλογο από μικρή ηλικία και αποτελεί μέρος του ελληνικού κορμού της ομάδας.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Γιάννη Μιχαηλίδη έως τις 30 Ιουνίου 2030.

Ο Γιάννης ήρθε στον ΠΑΟΚ το 2016 και εντάχθηκε στην Κ17. Αν και μέχρι τότε αμυντικό χαφ, έκανε άμεσα αισθητή την παρουσία του στην αμυντική γραμμή αρχικά της Κ19, με την οποία πανηγύρισε τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Προωθήθηκε στην Α’ ομάδα του ΠΑΟΚ τον Μάρτιο του 2019, δούλεψε πολύ για να εξελιχθεί και πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στις 15 Ιανουαρίου 2020 με αντίπαλο τον ΟΦΗ στην Τούμπα.

Έκτοτε, έχει καταγράψει συνολικά 166 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ μετράει ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Ελλάδας, έντεκα γκολ και επτά ασίστ.

Ο Μιχαηλίδης θα μείνει εδώ! Θα συνεχίσει να είναι ένας από εμάς και να παλεύει με την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2030!

Mετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο Γιάννης Μιχαηλίδης δήλωσε:

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα βρίσκομαι στον ΠΑΟΚ έως το 2030. Είναι μια στιγμή περηφάνιας για μένα. Είναι τεράστια χαρά να αγωνίζομαι για αυτόν τον σύλλογο, έχοντας περάσει από όλες σχεδόν τις ηλικιακές κατηγορίες του.

Προφανώς, έχω οικογενειακούς δεσμούς με τον σύλλογο, κάτι που έχει τεράστια σημασία για όλους μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Σαββίδη που μου έδειξε ότι με θέλει εδώ και φυσικά τον κόσμο της ομάδας για την στήριξη που έχει δείξει στο πρόσωπό μου όλα αυτά τα χρόνια.

Πετύχαμε σημαντικά επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι έχουμε ακόμη να καταφέρουμε πραγματικά σπουδαία πράγματα».