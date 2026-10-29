Με προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης με τον Γιάννη Μιχαηλίδη αλλά και τον Δημήτρη Πέλκα να κάνουν θεραπείες

Ο ΠΑΟΚ πήρε μεγάλη ανάσα με τη νίκη που πέτυχε σε βάρος της ΑΕΚ και τώρα μπορεί να βλέπει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια, η οποία περιλαμβάνει τα δύο παιχνίδια πριν από τη διακοπή: με τον Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα και τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης».

Το θέμα είναι ότι τα προβλήματα τραυματισμών δεν λείπουν. Στον αγώνα της Κυριακής με τους Αρκάδες, ο Αλέσιο Λίσι δεν θα έχει στη διάθεσή του ούτε τον Δημήτρη Πέλκα ούτε τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος πέρασε από μαγνητική τομογραφία για τις ενοχλήσεις στους προσαγωγούς που έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού. Η κατάσταση του Έλληνα αμυντικού, που σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα παραμείνει μέχρι το 2030 στην Τούμπα θα επανακτιμηθεί, ωστόσο για την ώρα είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί στο πρόγραμμα του Δικεφάλου.

Ο Δημήτρης Πέλκας έκανε και αυτός θεραπεία και θα προσπαθήσει να προλάβει την αναμέτρηση με τους ερυθρόλευκους ενώ και ο Λουσέ συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα του.