Ο Ατρόμητος υπέταξε τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 3-1, στο ντεμπούτο του Γαρίδο, με αποτέλεσμα πλέον βα κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Νίκη τετράδας για τον Ατρόμητο! Οι Περιστεριώτες υπέταξαν τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο ντεμπούτο του Χουάν Κάρλος Γαρίδο, με 3-1 και πλέον μπορούν να διεκδικήσουν, την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Η ομάδα του Κέρκεζ «έπιασε» την ΑΕΚ στους 6 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα φιλοξενήσει τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ οι Θεσσαλοί θα δώσουν… τελικό πρόκρισης με τον κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου θα χρειάζονται μόνο τη νίκη.

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο όσο και ο Ντούσαν Κέρκεζ παρέταξαν τις ομάδες τους με διάταξη 4-2-3-1.

Για τον γηπεδούχο Βόλο Elabet, ο Σιαμπάνης ήταν στην εστία, με τους Κατσικά, Κάργα, Αγιάγκουα και Λυκουρίνο μπροστά του. Οι Μπούρνιτς και Κόμπα αποτέλεσαν το δίδυμο στη μεσαία γραμμή, με τους Μεντίλ και Γκονζάλες στα άκρα και τον Καμπελά σε επιτελικό ρόλο, πίσω από τον Χαραλαμπόγλου.

Για τον φιλοξενούμενο Ατρόμητο, ο Ντιένγκ ήταν στην εστία, με τους Μουντέ, Τσακμάκη, Μάγκνουσον και Παπαδόπουλο μπροστά του. Οι Καραμάνης και Μουτουσαμί αγωνίστηκαν στα χαφ, ενώ οι Πνευμονίδης, Οφόρι και Τσιλούλης κινήθηκαν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Τσαντίλα.

Γρήγορο γκολ ο Βόλος Elabet, κοντά στο 1-4 από το ημίχρονο ο Ατρόμητος

Ο Βόλος Elabet προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό. Έπειτα από υπέροχη μπαλιά του Κόμπα, ο Μεντίλ έφυγε στην πλάτη του Μουντέ και γύρισε την μπάλα στον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.

Ο Ατρόμητος χρειάστηκε μόλις πέντε λεπτά για να ανατρέψει το σκορ. Στο 11', ο Οφόρι έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, συνεργάστηκε με τον Πνευμονίδη και πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το 1-1.

Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ «χτύπησε» ξανά, μόλις δύο λεπτά αργότερα. Στο 13', ο Τσιλούλης άνοιξε την μπάλα για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε τη σέντρα, με τον Μουτουσαμί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 1-2.

Οι Περιστεριώτες διεύρυναν το προβάδισμά τους στο 22ο λεπτό. Έπειτα από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Οφόρι, ο Γκανέζος εξτρέμ γύρισε την μπάλα, η οποία, μετά την επαφή της με το πόδι του Αγιάγκουα, κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-3.

Στο 41', ο Χαραλαμπόγλου έπιασε εντυπωσιακό γυριστό σουτ, ο Ντιένγκ δεν συγκράτησε την μπάλα αρχικά, αλλά κατάφερε να την μπλοκάρει σε δεύτερο χρόνο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να πετύχουν και τέταρτο γκολ.

Στο 45+1', ο Τσιλούλης έφυγε στην πλάτη της άμυνας, μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Κάργα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, όμως έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σιαμπάνη.

Έριξαν ρυθμό και ανανέωσαν «ραντεβού» για τη Δευτέρα

Αναμενόμενο στο δεύτερο μέρος έπεσε ο ρυθμός, καθώς σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα έχει κριθεί και φυσικά οι δυο ομάδες είχαν στο μυαλό το μεταξύ τους παιχνίδι στο Περιστέρι για το πρωτάθλημα την ερχόμενη Δευτέρα (2/11).

Στο 62' ο Πνευμονίδης εκτέλεσε κόρνερ και ο Τσακμάκης αστόχησε με γυριστό σουτ, ενώ στο 70' ο Κάτσικας δεν βρήκε εστία με κεφελαιά. Στο 74' ο Σερζίνιο πέρασε την μπάλα στον Παπαδόπουλο μέσα στην πειροχή, όμως ο Σιαμπάνης απέκρουσε το πλασέ του και στο 76' ο Ντιένγκ μπλόκαρε την μπάλα έεπιτα από πλασέ του Κάργα.

Ο Βόλος Elabet από το 86' έπαιζε με 10 παίκτες, καθώς ο Τασιούρας αποχώρησε τραυματίας, ενώ ο Γαρίδο είχε κλείσει τις αλλαγές του και ο Ατρόμητος διαχειρίστηκε εύκολα το ματς μέχρι τέλους.

Βόλος Elabet (Χουάν Κάρλος Γαρίδο): Σιαμπάνης, Μεντίλ (46' Ενγιού), Κατσικάς, Κάργας, Αγκιάκουα, Γκονζάλες (67' Ρεγκίς), Λυκουρίνος (46' Τασιούρας), Μπούρνιτς (57' Πιέρ Γκάρμπριελ), Κόμπα, Καμπελά (46' Ουρτάδο), Χαραλαμπόγλου

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μουντές, Τσακμάκης, Μάγκνουσον, Παπαδόπουλος, Καραμάνης (86' Κώτσης), Μουτουσαμί (32' Τσιγγάρας), Πνευμονίδης (86' Περέα ), Οφόρι (71' Σερζίνιο), Τσιλούλης, Τσαντίλας (71' Τσούμπερ)