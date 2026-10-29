Βόλος Elabet - Ατρόμητος: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Ατρόμητος έκανε αποφαιστικό βήμα προς την τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς υπέταξε τον Βόλο Elabet, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με 3-1.
Oι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 8'. Έπειτα από υπέροχη μπαλιά του Κόμπα, ο Μεντίλ έφυγε στην πλάτη του Μουντέ και γύρισε την μπάλα στον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.
Στο 11', ο Οφόρι έκανε υπέροχη ατομική ενέργεια, συνεργάστηκε με τον Πνευμονίδη και πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το 1-1 και στο 13' ο Τσιλούλης άνοιξε την μπάλα για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε τη σέντρα, με τον Μουτουσαμί να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 1-2.
Στο 22' ο Οφόρι έκανε εντυπωσιακή ενέργεια, γύρισε την μπάλα, οποία, μετά την επαφή της με το πόδι του Αγιάγκουα, κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 1-3.
Στο 45+1', ο Τσιλούλης έφυγε στην πλάτη της άμυνας, μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Κάργα. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, όμως έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σιαμπάνη.
Τα highlights του Βόλος Elabet - Ατρόμητος
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