Παναθηναϊκός: Το ξέσπασμα στο γκολ του Ραστόντερ
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Οι αντιδράσεις στον πάγκο του Παναθηναϊκού στα γκολ των Κοντούρη και Ραστόντερ.
Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στο Κύπελλο Ελλάδας. Λύγισε 2-1 στο ΟΑΚΑ τον Άρη με γκολ των Κοντούρη, Ραστόντερ και ειδικά στο νικητήριο γκολ του δεύτερου, ο πράσινος πάγκος ξέσπασε.
Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού
@Photo credits: INTIME, Αλέξανδρος Ευαγγελάτος
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