Οι αντιδράσεις στον πάγκο του Παναθηναϊκού στα γκολ των Κοντούρη και Ραστόντερ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 3 στα 3 στο Κύπελλο Ελλάδας. Λύγισε 2-1 στο ΟΑΚΑ τον Άρη με γκολ των Κοντούρη, Ραστόντερ και ειδικά στο νικητήριο γκολ του δεύτερου, ο πράσινος πάγκος ξέσπασε.

Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού