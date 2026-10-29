Εντυπωσιακός Κούτσιας, δυο γκολ κόντρα στην Μπράγκα!
Ο Γιώργος Κούτσιας διανύει μια εξαιρετική περίοδο με τη φανέλα της Φαμαλικάο, επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική του κατάσταση. Στην αναμέτρηση με την Μπράγκα για το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα δύο φορές, ανοίγοντας το σκορ στο 16ο λεπτό και σημειώνοντας το 1-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Marcos Pena serviu Koutsias com grande classe, que não perdoou na finalização FC Famalicão em vantagem na Pedreira! #sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #SCBraga #FCFamalicão https://t.co/iC0z0mPTrh— sport tv (@sporttvportugal) October 29, 2026
Με αυτά τα δύο τέρματα, ο 22χρονος φορ έφτασε τα επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν. Τα πέντε έχουν σημειωθεί στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ενώ τα δύο απέναντι στην Μπράγκα ήταν τα πρώτα του στο Λιγκ Καπ.
GOLO G. Koutsias 49' Taça da Liga (Quartos-de-Final) | Braga 1-(2) Famalicão #AllianzCup #VSPORTSTACALIGABETCLIC #EPOCA2627 #QuartosDeFinal #SCBFCF #SCB #FCF Todos os vídeos https://t.co/7X0t8ANCPF https://t.co/i00cmkP4cN— VSPORTS (@Vsports_pt) October 29, 2026
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