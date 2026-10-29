Εντυπωσιακός Κούτσιας, δυο γκολ κόντρα στην Μπράγκα!

Newsroom
Εντυπωσιακός Κούτσιας, δυο γκολ κόντρα στην Μπράγκα!

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Γιώργος Κούτσιας πέτυχε δυο γκολ για τη Φαμαλικάο στο πρώτο ημίχρονο με την Μπράγκα για το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας.

Ο Γιώργος Κούτσιας διανύει μια εξαιρετική περίοδο με τη φανέλα της Φαμαλικάο, επιβεβαιώνοντας την καλή αγωνιστική του κατάσταση. Στην αναμέτρηση με την Μπράγκα για το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας, ο Έλληνας επιθετικός βρήκε δίχτυα δύο φορές, ανοίγοντας το σκορ στο 16ο λεπτό και σημειώνοντας το 1-2 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο 22χρονος φορ έφτασε τα επτά γκολ σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν. Τα πέντε έχουν σημειωθεί στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ενώ τα δύο απέναντι στην Μπράγκα ήταν τα πρώτα του στο Λιγκ Καπ.

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα