Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα δώσουν δυναμικό παρών στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Παράνοια στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ (19:30).

Η προπώληση των εισιτηρίων είναι εντυπωσιακή. Έχει φτάσει ήδη τις 30.000 μαζί με τις κάρτες διαρκείας που είναι κοντά στις 16.500 και στην πράσινη ΠΑΕ εκτιμούν ότι σύμφωνα με την κινητοποίηση που υφίσταται τις τελευταίες ώρες και τη διαρκώς αυξανόμενη διάθεση εισιτηρίων, θεωρείται σίγουρο ότι η προσέλευση των φίλων του τριφυλλιού θα ξεπεράσει τις 40.000.

Φυσικά, το νούμερο μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα εξαρτηθεί σε έναν βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. Η ώρα έναρξης είναι βολική και για οπαδούς από την περιφέρεια, οπότε στο ντέρμπι της Κυριακής δεν αποκλείεται να βρεθούν και 45.000-50.000 θεατές.