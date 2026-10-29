Ο 30χρονος αμυντικός της Σαμπάχ είχε απασχολήσει ως όνομα και το περασμένο καλοκαίρι και ο Αλέξης Βιρβίλης μεταφέρει στο blog του στο gazzetta.gr τις τελευταίες πληροφορίες, αλλά και το προφίλ του υψηλόσωμου στόπερ.

Το όνομα του Στιβ Σολβέ επανέρχεται στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά ενόψει της χειμερινής περιόδου. Βέβαια πολύ νωρίς είναι να γίνει κάποια κουβέντα ενόψει Ιανουαρίου και εννοείται ότι δεν επιβεβαιώνεται το παραμικρό. Ωστόσο, οφείλουμε να μεταφέρουμε τα όσα προκύπτουν από το εξωτερικό. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν φέρεται, σύμφωνα με την «Equipe», να βρίσκεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που εξετάζονται, με την Αλ-Χαλίτζ της Σαουδικής Αραβίας να εμφανίζεται επίσης ως ενδιαφερόμενη ομάδα.

Δεν πρόκειται, πάντως, για ένα όνομα που ακούγεται για πρώτη φορά στον Πειραιά. Ο Σολβέ είχε αναφερθεί και το περασμένο καλοκαίρι σε μεταγραφικά σενάρια γύρω από τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ή ότι έχει ληφθεί απόφαση για την απόκτησή του. Κάποιοι... αγνοούν κιόλας την ύπαρξή του. Συνεπώς, χρειάζεται προσοχή, ώστε ένα δημοσίευμα να μη μετατραπεί σε δεδομένη μεταγραφική εξέλιξη.

Ποιος είναι ο Σολβέ

Πάμε όμως να δούμε τι παίκτης είναι. Γεννημένος στις 20 Μαρτίου 1996, ο Σολβέ είναι δεξιοπόδαρος στόπερ, με ύψος 1,91 μ. και διεθνή παρουσία με τη Γουαδελούπη. Έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα περνώντας, μεταξύ άλλων, από τις ακαδημίες του Στρασβούργου, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στη Γαλλία με τις Ντιζόν, Ορλεάν και Μαρτίγκ. Το καλοκαίρι του 2025 μετακινήθηκε ως ελεύθερος στη Σαμπάχ, με την οποία έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027.

Η πρώτη του σεζόν στο Αζερμπαϊτζάν συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Σαμπάχ. Παράλληλα, έχει αποκτήσει ευρωπαϊκές παραστάσεις, καθώς η ομάδα του συμμετείχε στις διοργανώσεις της UEFA. Στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο σημείωσε πέντε γκολ στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν, αριθμός που για έναν κεντρικό αμυντικό δεν περνά απαρατήρητος.

Τα ατού του και τι θα μπορούσε να προσφέρει

Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι τα σωματικά χαρακτηριστικά του. Με ύψος 1,91 μ., μπορεί να προσφέρει δύναμη στις εναέριες μονομαχίες και παρουσία μέσα στις δύο περιοχές. Σε έναν Ολυμπιακό που επιδιώκει να είναι αποτελεσματικός και στις στατικές φάσεις, ένας στόπερ με τέτοια σωματοδομή θα μπορούσε να αποτελέσει επιπλέον λύση, ειδικά στις επιθετικές εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ.

Η παραγωγικότητά του από στατικές φάσεις αποτελεί επίσης ένα στοιχείο που αξίζει να σημειωθεί. Τα πέντε γκολ στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν την περασμένη σεζόν δείχνουν ότι μπορεί να απειλήσει στον αέρα και να δώσει επιθετική συνεισφορά πέρα από τα καθαρά αμυντικά του καθήκοντα. Δεν είναι, επομένως, ένας αμυντικός που περιορίζεται αποκλειστικά στην προστασία της δικής του περιοχής.

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι ότι έχει ήδη εμπειρία από διαφορετικά περιβάλλοντα, με σημαντικό αριθμό συμμετοχών στις γαλλικές επαγγελματικές κατηγορίες και παρουσία σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η προσαρμογή του, βέβαια, σε ένα πρωτάθλημα με τις απαιτήσεις και την πίεση του Ολυμπιακού θα ήταν ξεχωριστό ζήτημα και δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη.

Τα ερωτήματα και οι αδυναμίες

Η αξιολόγηση, ωστόσο, δεν μπορεί να σταματά στο ύψος και στα γκολ. Τα διαθέσιμα στατιστικά της φετινής ευρωπαϊκής παρουσίας του αναδεικνύουν και ορισμένα σημεία προβληματισμού. Στο δείγμα των αγώνων του Champions League που καταγράφεται έως τις 20 Οκτωβρίου 2026, ο Σολβέ είχε ποσοστό επιτυχίας στις μονομαχίες χαμηλότερο από εκείνο της πλειονότητας των στόπερ που εξετάζονται στην ίδια στατιστική κατηγορία. Αυτό δεν αρκεί από μόνο του για να βγει οριστικό συμπέρασμα, αλλά δείχνει ότι τα σωματικά προσόντα δεν μεταφράζονται αυτομάτως σε κυριαρχία σε κάθε προσωπική μονομαχία.

Ερωτηματικό αποτελεί και το παιχνίδι με την μπάλα. Ο Σολβέ δεν εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή παραγωγή δημιουργικών ενεργειών, ενώ τα στοιχεία της φετινής ευρωπαϊκής του παρουσίας δεν τον κατατάσσουν στους κορυφαίους αμυντικούς ως προς τη δημιουργία. Για μια ομάδα που θέλει να ξεκινά τις επιθέσεις της από την άμυνα και να κυκλοφορεί την μπάλα με υπομονή, η ικανότητα του στόπερ να διαβάζει την πίεση, να βρίσκει σωστές πάσες και να προωθεί το παιχνίδι είναι εξίσου σημαντική με την αποτελεσματικότητά του στις μονομαχίες.

Επιπλέον, χρειάζεται να αξιολογηθεί η συνέπειά του απέναντι σε επιθετικούς υψηλότερου επιπέδου, αλλά και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται όταν η αμυντική γραμμή ανεβαίνει ψηλά. Αυτά είναι ζητήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν με ασφάλεια μόνο από τα διαθέσιμα στατιστικά. Απαιτείται συνολική αξιολόγηση του παιχνιδιού του, με έμφαση στις τοποθετήσεις, στις αντιδράσεις του όταν η ομάδα χάνει την μπάλα και στις αποφάσεις του υπό πίεση.

Θα μπορούσε να απασχολήσει τον Ιανουάριο;

Η χρονική συγκυρία έχει τη δική της σημασία. Το συμβόλαιό του με τη Σαμπάχ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027, οπότε ο Ιανουάριος αποτελεί ένα σημείο στο οποίο μπορεί να ανοίξει συζήτηση για το μέλλον του. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα του είναι υποχρεωμένη να τον παραχωρήσει ούτε ότι μια μεταγραφή θα γίνει με συγκεκριμένους οικονομικούς όρους.

Για τον Ολυμπιακό, εφόσον πράγματι εξεταστεί η περίπτωσή του, το ερώτημα θα είναι σαφές: αναζητά έναν στόπερ με ύψος, δύναμη και απειλή στις στατικές φάσεις ή έναν αμυντικό που θα μπορεί να αναλάβει και σημαντικό ρόλο στην πρώτη ανάπτυξη; Για την ώρα είναι καλυμμένος και υπερπλήρης. Κάποιοι το συνδυάζουν όμως ότι θα μπορούσε να τεθεί θέμα Ρέτσου και Μπέτις. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από πουθενά. Όπως και να 'χει, ο Σολβέ διαθέτει στοιχεία που μπορούν να τον κάνουν ενδιαφέρουσα επιλογή, αλλά υπάρχουν και αγωνιστικές παράμετροι που χρειάζονται προσεκτική εξέταση.

Προς το παρόν, η περίπτωσή του παραμένει σε επίπεδο μεταγραφικής φημολογίας και όχι επιβεβαιωμένης κίνησης. Το όνομά του είχε ακουστεί και το καλοκαίρι, επανέρχεται τώρα ενόψει Ιανουαρίου, αλλά το αν θα υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη είναι κάτι που μένει να φανεί.