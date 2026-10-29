Σαρωτικός ο Ατρόμητος έκανε στο 22' το 3-1 κόντρα στον Βόλο ELABET.

Ο Ατρόμητος έβγαλε τρομερή αντίδραση και μετά το 1-0 του Χαραλαμπόγλου στο 8' απάντησε με δύο γκολ από Οφόρι (11') και Μουτουσαμί (13') για το 1-2.

Στο 22' οι Περιστεριώτες, όμως, πέτυχαν και το 3-1.

Εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Οφόρι, ο Γκανέζος εξτρέμ γύρισε την μπάλα κι από το πόδι του Αγκιάκουα κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 3-1.