Βόλος ELABET - Ατρόμητος: Αυτογκόλ του Αγιάκουα και 1-3
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Σαρωτικός ο Ατρόμητος έκανε στο 22' το 3-1 κόντρα στον Βόλο ELABET.
Ο Ατρόμητος έβγαλε τρομερή αντίδραση και μετά το 1-0 του Χαραλαμπόγλου στο 8' απάντησε με δύο γκολ από Οφόρι (11') και Μουτουσαμί (13') για το 1-2.
Στο 22' οι Περιστεριώτες, όμως, πέτυχαν και το 3-1.
Εντυπωσιακή ατομική ενέργεια του Οφόρι, ο Γκανέζος εξτρέμ γύρισε την μπάλα κι από το πόδι του Αγκιάκουα κατέληξε στα δίχτυα του Σιαμπάνη για το 3-1.
@Photo credits: eurokinissi
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