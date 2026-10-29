Ο διεθνής Μαροκινός μπακ της Παρί Σεν Ζερμέν Ασράφ Χακίμι ήταν ο πρώτος που επισκέφθηκε τον άσο του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναϊ.

Ο Αζεντίν Ουναϊ στάθηκε άτυχος στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, αφού κόπηκε ο τένοντας στον μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού. Ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σ' επέμβαση στο Παρίσι και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες.

Ο πρώτος μάλιστα που επισκέφθηκε τον Ουναϊ στην κλινική, μετά την επέμβαση, ήταν ο Μαροκινός συμπαίκτης του και σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν Ασράφ Χακίμι. Να σημειωθεί ότι το χειρουργείο ανέλαβε μαζί με μέλος του πράσινου ιατρικού τιμ, ο Λεφέβρ, παγκοσμίου φήμης ορθοπεδικός Νικολά Λεφέβρ κι ο Μποντό γιατρός του Μαρόκου και ιατρικός σύμβουλος της Παρί Σ.Ζ.!

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Παναθηναϊκός, που ανέβασε και τη φωτογραφία του Ουναϊ με τον Χακίμι:

«Όλα πήγαν καλά!

Ο Αζεντίν Ουναϊ υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τένονταν στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο μυ του και ο πρώτος επισκέπτης του ήταν κάποιος εξίσου υψηλού επιπέδου! Ο Ασράφ Χακίμι!

Στην ιατρική ομάδα, μαζί με τον γιατρό του Παναθηναϊκού Χάρη Λάλο, συμμετείχαν ο παγκοσμίου φήμης ορθοπεδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και ιατρικός σύμβουλος της Παρί Σεν Ζερμέν».

Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού