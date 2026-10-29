Αζεντίν Ουναϊ: Ο Χακίμι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον άσο του Παναθηναϊκού
Ο Αζεντίν Ουναϊ στάθηκε άτυχος στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, αφού κόπηκε ο τένοντας στον μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού. Ο Μαροκινός άσος του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σ' επέμβαση στο Παρίσι και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες.
Ο πρώτος μάλιστα που επισκέφθηκε τον Ουναϊ στην κλινική, μετά την επέμβαση, ήταν ο Μαροκινός συμπαίκτης του και σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν Ασράφ Χακίμι. Να σημειωθεί ότι το χειρουργείο ανέλαβε μαζί με μέλος του πράσινου ιατρικού τιμ, ο Λεφέβρ, παγκοσμίου φήμης ορθοπεδικός Νικολά Λεφέβρ κι ο Μποντό γιατρός του Μαρόκου και ιατρικός σύμβουλος της Παρί Σ.Ζ.!
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Παναθηναϊκός, που ανέβασε και τη φωτογραφία του Ουναϊ με τον Χακίμι:
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«Όλα πήγαν καλά!
Ο Αζεντίν Ουναϊ υποβλήθηκε σήμερα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του τένονταν στον δεξιό δικέφαλο μηριαίο μυ του και ο πρώτος επισκέπτης του ήταν κάποιος εξίσου υψηλού επιπέδου! Ο Ασράφ Χακίμι!
Στην ιατρική ομάδα, μαζί με τον γιατρό του Παναθηναϊκού Χάρη Λάλο, συμμετείχαν ο παγκοσμίου φήμης ορθοπεδικός χειρουργός Νικολά Λεφέβρ και ο Κριστόφ Μποντό, γιατρός της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και ιατρικός σύμβουλος της Παρί Σεν Ζερμέν».
Η ανάρτηση του Παναθηναϊκού
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