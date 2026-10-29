Οι τρεις συνεχόμενες νίκες έχουν αλλάξει το κλίμα στον Άρη και ο Μιχάλης Γρηγορίου θέλει πλέον η ομάδα να μετατρέψει το μομέντουμ σε σταθερή βαθμολογική άνοδο.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν στάθηκε μόνο στην ανάγκη να αφήσει ο Άρης πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο. Στην ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, πριν από τη σημερινή (29/10) προπόνηση, έστειλε και ένα μήνυμα με σαφώς μεγαλύτερη προέκταση για τη συνέχεια.

«Θέλω να κοιτάμε προς τα πάνω». Η φράση του Έλληνα τεχνικού αποτυπώνει τη λογική με την οποία θέλει να προσεγγίσει ο Άρης το επόμενο διάστημα. Οι τρεις συνεχόμενες νίκες στο Πρωτάθλημα έχουν βελτιώσει τη βαθμολογική θέση της ομάδας, έχουν δημιουργήσει αυτοπεποίθηση και έχουν αλλάξει σε σημαντικό βαθμό το κλίμα.

Η ήττα στο ΟΑΚΑ δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει αυτή την εικόνα, καθώς ο Άρης παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό και έχασε στις λεπτομέρειες και στις δικές του (κακές) αποφάσεις ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε να είχε πάρει αποτέλεσμα. Ακριβώς γι’ αυτό ο Γρηγορίου δεν θέλει η ομάδα του να επιστρέψει σε λογική εσωστρέφειας. Το ζητούμενο είναι να διατηρήσει το μομέντουμ του Πρωταθλήματος και να συνεχίσει να αξιοποιεί την αγωνιστική βελτίωση και συνέπεια που έχει δείξει μετά τη διακοπή.

Το επόμενο βήμα είναι το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, την Κυριακή (1/11 – 17:00) όπου ο στόχος είναι ξεκάθαρος: τέταρτη συνεχόμενη νίκη.

Ο Γρηγορίου μάλιστα συνέδεσε ευθέως το αποτέλεσμα αυτό με τη βαθμολογική προοπτική, επισημαίνοντας στους παίκτες του ότι ένα ακόμη τρίποντο μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ανεβάσει τον Άρη στην τρίτη θέση.

«Είμαστε σε καλό μομέντουμ και θέλω να το διατηρήσουμε. Να κάνουμε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη μας, η οποία αν έρθει μπορεί υπό προϋποθέσεις να μας ανεβάσει στην τρίτη θέση. Θέλω να κοιτάμε προς τα πάνω».

Το μήνυμα είναι σαφές. Ο Άρης δεν θέλει πλέον να αντιμετωπίζει κάθε θετικό αποτέλεσμα ως μία μεμονωμένη ανάσα. Θέλει να δημιουργήσει συνέχεια, να παραμείνει στις υψηλές θέσεις και να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει όσο η αγωνιστική του εικόνα βελτιώνεται. Η Λιβαδειά, λοιπόν, δεν είναι απλώς το επόμενο παιχνίδι. Είναι ακόμη μία ευκαιρία για τον Άρη να επιβεβαιώσει ότι το καλό διάστημα των τελευταίων εβδομάδων μπορεί να αποκτήσει πραγματική διάρκεια.

