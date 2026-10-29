Έβερτον- Νιούκαστλ 3-1: Τα «ζαχαρωτά» έριξαν τριάρα και προκρίθηκαν στους «8» του Carabao Cup
H Έβερτον υποδέχτηκε την Νιούκαστλ, καθάρισε από το πρώτο μέρος και με 3-1 και προκρίθηκε στους «8» του Carabao Cup, όπου και θα βρει απέναντί της τη Φλίτγουντ, η οποία υπενθυμίζεται ότι απέκλεισε την Άρσεναλ.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν δυναμικά στο ματς και είχαν μία καλή στιγμή στο 12' με την κεφαλιά του Μπαρνς, αλλά ο Πίκφορντ του είπε «όχι», ωστόσο, οι γηπεδούχοι σιγά σιγά απέκτησαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα.
Ο Γκάρνερ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ντέντιτς, βρήκε δίχτυα στο 34' και έδωσε στην Έβερτον το προβάδισμα. Η Νιούκαστλ προσπάθησε άμεσα να αντιδράσει, καθώς πέντε λεπτά αργότερα, ο Μπαρνς σούταρε από την περιοχή, αλλά είδε την προσπάθειά του να πηγαίνει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους όμως, ο Χάκνεϊ με ένα υπέροχο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και την ομάδα του στα αποδυτήρια με 2-0.
Στην επανάληψη, η Νιούκαστλ έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει, οι παίκτες της Έβερτον το εκμεταλλεύτηκαν και στο 69', ο Ντιούσμπερι Χολ έστρωσε στον Μπάρι, εκείνος σκόραρε για το 3-0, σφραγίζοντας έτσι τη νίκη, αλλά και την πρόκριση στην ομάδα του.
Η Νιούκαστλ μείωσε στο 88' με την κεφαλιά του Μπερν, αλλά ήταν αρκετά αργά για να κάνει την ισοφάριση, πόσο μάλλον την ανατροπή.
Τα αποτελέσματα του 4ου γύρου στο Carabao Cup:
Μπρέντφορντ Σίτι-Πιτέρμπορο 2-0
Φλίτγουντ Τάουν-Aρσεναλ 5-3 πέν. (1-1 κ.δ.)
Μάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 4-3 πέν. (2-2 κ.δ.)
Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 3-0
Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 0-1
Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 3-2
Λίβερπουλ-Τσέλσι 6-5 πέν. (1-1 κ.δ.)
Έβερτον-Νιούκαστλ 3-1
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