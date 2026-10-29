Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού μετά την απόρριψη της έφεσης.

Μετά τον Αχιλλέα Μπέο, τον ισχυρό άνδρα του Βόλου ELABET, που εξέφρασε την οργή του για την απόρριψη της έφεσης, αντέδρασε και ο Πανσερραϊκός.

Ο Μπέος προανήγγειλε προσφυγή στο CAS για την απόφαση της επιτροπής εφέσων της ΕΠΟ, με την οποία διατηρείται η αφαίρεση βαθμών. Ο Πανσερραϊκός επίσης είδε να παραμένει η αφαίρεση των 4 βαθμών και να βρίσκεται στο -7 από τις θέσεις ανόδου στη Super League 2, μετά την τιμωρία για τα ματς με τους Βολιώτες που διεξήχθησαν στα playoffs της σεζόν 2023-24.

Ο Πανσερραϊκός επίσης δείχνει να ετοιμάζεται για το CAS και υποστήριξε ότι καταδικάστηκε χωρίς στοιχεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ επιβεβαίωσε, δυστυχώς, τους χειρότερους φόβους μας, σε μια διαδικασία που δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει στα νομικά μας επιχειρήματα και άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου.

Θα διεκδικήσουμε μέχρι τέλους την δικαίωση μας, την αποκατάσταση της αλήθειας και της αξιοπρέπειας του συλλόγου μας και των ανθρώπων που ξαναέχτισαν την ομάδα από το μηδέν.

Ο Πανσερραϊκός δεν καταδικάζεται με βάση τις εντυπώσεις, την σκοπιμότητα και χωρίς στοιχεία!

Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε».