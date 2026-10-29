Equipe: «Ο Ολυμπιακός θέλει να προλάβει τους ανταγωνιστές για Σολβέ»

Ο Σολβέ έχει ξεχωρίσει με τη φανέλα της Σαμπάχ, όμως το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού και της Αλ-Χαλίτζ από τη Σαουδική Αραβία δημιουργεί νέα δεδομένα για το μέλλον του.

Ο Στιβ Σολβέ έχει αρχίσει να ξεχωρίζει στα 30 του χρόνια με τη φανέλα της Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν και οι εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού. Όπως τονίζει και η Equipe ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Ολυμπιακός, που εξετάζει την περίπτωσή του ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Ο διεθνής με τη Γουαδελούπη αμυντικός, με 15 συμμετοχές και δύο γκολ, αναδείχθηκε μέσα από τις εμφανίσεις του στη Σαμπάχ, στην οποία εντάχθηκε πριν από έναν χρόνο ως ελεύθερος, μετά τη λήξη του συμβολαίου του με τη Μαρτίγκ. Προηγουμένως είχε περάσει, μεταξύ άλλων, από τις ακαδημίες του Στρασβούργου, καθώς και από τις Ντιζόν και Ορλεάν.

Η πρώτη του σεζόν στο Αζερμπαϊτζάν συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ φέτος πήρε και μια γεύση από το Champions League, ξεκινώντας βασικός στα δύο τελευταία παιχνίδια της Σαμπάχ στη διοργάνωση.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για πιθανή μετακίνησή του. Σύμφωνα με το γαλλικό δημοσίευμα, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η Αλ-Χαλίτζ, που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, έχουν κινηθεί για την απόκτησή του και θα ήθελαν να εξασφαλίσουν τη συμφωνία από τις αρχές Ιανουαρίου.

Τότε ο Σολβέ θα έχει τη δυνατότητα να υπογράψει με ομάδα της επιλογής του για την επόμενη σεζόν, καθώς θα βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του.

Η Σαμπάχ, από την πλευρά της, δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Έχοντας αντιληφθεί το ενδιαφέρον που έχει προκύψει για τον Γάλλο αμυντικό, έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την πλευρά του, επιδιώκοντας να τον κρατήσει στο ρόστερ της με νέο συμβόλαιο. Ωστόσο, η προσπάθεια των Αζέρων είναι αρκετά δύσκολη, με τον παίκτη να θέλει να δοκιμάσει την τύχη του σε ένα μεγαλύτερο κλαμπ.