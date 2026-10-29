Βόλος ELABET - Ατρόμητος: Τρία γκολ σε έξι λεπτά στο Πανθεσσαλικό!

Γιώργος Σακελλαρίου
Βόλος ELABET - Ατρόμητος: Τρία γκολ σε έξι λεπτά στο Πανθεσσαλικό!

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Ο Χαραλαμπόγλου έκανε το 1-0, αλλά ο Ατρόμητος απάντησε με δύο γκολ σε τρία λεπτά.

Βροχή τα γκολ στο Πανθεσσαλικό στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης του Βόλου ELABET με τον Ατρόμητο.

Στο 8' προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι. Ο Μεντίλ έφυγε στην πλάτη του Μουντέ, γύρισε την μπάλα στον Χαραλαμπόγλου, ο οποίος πλάσαρε σε κενή εστία για το 1-0.

Ο Ατρόμητος αντέδρασε και στο 11' έπειτα από συνεργασία με τον Πνευμονίδη ο Οφόρι πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το 1-1.

Στο 13' ο Τσιλούλης άνοιξε την μπάλα για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος σέντραρε και ο Μουτουσαμί με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-2.

@Photo credits: eurokinissi
     

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