Μυθικός Ρονάλντο: Πέτυχε χατ τρικ και του έμειναν... 15 γκολ για τα 1.000

Μυθικός Ρονάλντο: Πέτυχε χατ τρικ και του έμειναν... 15 γκολ για τα 1.000

Νεφέλη Μπισμπίκη
Μυθικός Ρονάλντο: Πέτυχε χατ τρικ και του έμειναν... 15 γκολ για τα 1.000

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Και τι έμεινε, μόνο 15 γκολ για να φτάσει τα 1.000, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματά να σκοράρει και το έκανε ξανά, αυτή τη φορά κόντρα στην Αλ Κολούντ.

Μόνο... 985 γκολ έχει στην καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο και έχει πατήσει γκάζι για να φτάσει τα 1.000. Κάτι που είναι πολύ πιθανόν να πετύχει πολύ σύντομα, αν λάβει κανείς υπόψιν τον ρυθμό με τον οποίο σκοράρει ο Πορτογάλος σταρ.

Η Αλ Νασρ υποδέχτηκε την Αλ Κολούντ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και επιβλήκε με 5-3. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπήκε με όρεξη σε αυτό το ματς και σκόραρε μόλις στο 10', ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε.

Ο Άντζελο και ο Μανέ σκόραραν τα δύο πρώτα γκολ της Αλ Νασρ και έπειτα, ήρθε η σειρά του Ρονάλντο. Στο 66', ο Ζοάο Φέλιξ βρήκε τον «CR7» στην περιοχή και εκείνος έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα.

 

Στο 72', πάλι από σέντρα του Φέλιξ, ο Ρονάλντο με κεφαλιά έγραψε το 4-2, αλλά δεν έβαλε στοπ εκεί, καθώς στο 81ο σημείωσε χατ τρικ και μαζί το εμφατικό 5-2. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν τη διαφορά στο 90+4', με τον Ντομίνγκεζ να γράφει από την άσπρη βούλα το τελικό 5-3.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

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