Και τι έμεινε, μόνο 15 γκολ για να φτάσει τα 1.000, γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματά να σκοράρει και το έκανε ξανά, αυτή τη φορά κόντρα στην Αλ Κολούντ.

Μόνο... 985 γκολ έχει στην καριέρα του ο Κριστιάνο Ρονάλντο και έχει πατήσει γκάζι για να φτάσει τα 1.000. Κάτι που είναι πολύ πιθανόν να πετύχει πολύ σύντομα, αν λάβει κανείς υπόψιν τον ρυθμό με τον οποίο σκοράρει ο Πορτογάλος σταρ.

Η Αλ Νασρ υποδέχτηκε την Αλ Κολούντ για το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και επιβλήκε με 5-3. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπήκε με όρεξη σε αυτό το ματς και σκόραρε μόλις στο 10', ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ, αλλά αυτό δεν τον σταμάτησε.

| WHAT A GOLAZO FROM CRISTIANO RONALDO!!!! 983 GOALS!!!!! 17 MORE GOALS TO 1000!!!!!! https://t.co/cOvecZ258c — Kalshi FC (@KalshiFC) October 29, 2026

Ο Άντζελο και ο Μανέ σκόραραν τα δύο πρώτα γκολ της Αλ Νασρ και έπειτα, ήρθε η σειρά του Ρονάλντο. Στο 66', ο Ζοάο Φέλιξ βρήκε τον «CR7» στην περιοχή και εκείνος έστειλε από κοντά τη μπάλα στα δίχτυα.

LE TRIPLÉ DE CRISTIANO RONALDO !!!!!!!!!!!!!!!!! DEPUIS MAI 2024 IL N'EN AVAIT PAS MIS !!! ENFIN !!!!!!!!!! 984 BUTS EN CARRIERE (Zack Nani) https://t.co/bd3jBSnjJC — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) October 29, 2026

Στο 72', πάλι από σέντρα του Φέλιξ, ο Ρονάλντο με κεφαλιά έγραψε το 4-2, αλλά δεν έβαλε στοπ εκεί, καθώς στο 81ο σημείωσε χατ τρικ και μαζί το εμφατικό 5-2. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν τη διαφορά στο 90+4', με τον Ντομίνγκεζ να γράφει από την άσπρη βούλα το τελικό 5-3.