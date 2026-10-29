Η Γιουβέντους μπαίνει σε απομόνωση μετά τη συντριβή, όμως το πραγματικό ερώτημα παραμένει: ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για επτά χαμένα χρόνια;

Είναι αξιοπερίεργο ότι στη Γιουβέντους φταίει πάντα ο προπονητής. Από τη σεζόν 2017-2018, ο σύλλογος έχει παρουσιάσει ζημίες για εννέα συνεχόμενα χρόνια. Κι όμως, κάθε φορά που η ομάδα αποτυγχάνει, η συζήτηση επιστρέφει στον πάγκο, σαν να βρίσκεται εκεί η μοναδική αιτία των προβλημάτων.

Πρώτα έφταιγε ο Αλέγκρι. Μετά ο Σάρι, ο οποίος ήταν το ακριβώς αντίθετο του προκατόχου του και είχε, μάλιστα, κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ακολούθησε ο Πίρλο, λόγω απειρίας. Στη συνέχεια, ξανά ο Αλέγκρι, επειδή η ομάδα έπαιζε άσχημο ποδόσφαιρο. Έπειτα ο Τιάγκο Μότα, επειδή οι ιδέες του ήταν υπερβολικά περίπλοκες. Κατόπιν ο Τούντορ, επειδή οι δικές του ιδέες ήταν υπερβολικά απλές. Τώρα φταίει ο Σπαλέτι, ο οποίος, υποτίθεται, μπερδεύει τους ποδοσφαιριστές. Μιλάει πολύ, λέει πολλά, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς θέλει. Το πρόβλημα, όμως, είναι πολύ μεγαλύτερο από τον εκάστοτε προπονητή.

Το 2019, η Γιουβέντους ζήτησε από τους μετόχους της αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Είχε αποκτήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 100 εκατομμυρίων, προσφέροντάς του καθαρές ετήσιες αποδοχές 31 εκατομμυρίων ευρώ. Με τον συνυπολογισμό των μικτών αποδοχών και των αποσβέσεων του κόστους μεταγραφής, η συνολική ετήσια επιβάρυνση έφτανε περίπου τα 85-90 εκατομμύρια ευρώ.

Η επένδυση βασιζόταν στην παραδοχή ότι η Γιουβέντους θα παρέμενε σταθερά στην ευρωπαϊκή ελίτ, την ώρα που επιχειρούσε να προωθήσει τη δημιουργία της European Super League.

Η τελευταία δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Στο μεταξύ, η πανδημία του Covid επιβάρυνε τα οικονομικά όλων των συλλόγων, ιδιαίτερα εκείνων που ήδη αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Το 2021, η Γιουβέντους ζήτησε άλλα 400 εκατομμύρια ευρώ από τους μετόχους της. Το 2024 προστέθηκαν 200 εκατομμύρια και τον Νοέμβριο του 2025 ακόμη 98 εκατομμύρια. Τον Σεπτέμβριο του 2026, το διοικητικό συμβούλιο πρότεινε νέα κεφαλαιακή ενίσχυση, ύψους έως 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Εννέα συνεχόμενες οικονομικές σεζόν με ζημίες. Και δεν ευθύνεται μόνο ο Ρονάλντο, η χαρακτηριστικότερη περίπτωση μιας επένδυσης που ξεπέρασε τις οικονομικές δυνατότητες του συλλόγου.

Ο Άρθουρ αποτιμήθηκε στα 80 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της συμφωνίας που έστειλε τον Πιάνιτς στην Μπαρτσελόνα. Για τον Βλάχοβιτς δαπανήθηκαν 85 εκατομμύρια. Ο Κουπμάινερς κόστισε περισσότερα από 50 εκατομμύρια, ο Ντάγκλας Λουίζ σχεδόν τόσα, ο Νίκο Γκονζάλες λίγο λιγότερα από 40 εκατομμύρια και ο Οπέντα λίγο περισσότερα. Αντιθέτως, ο Χάουσεν πωλήθηκε για μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έναν χρόνο αργότερα η αξία του είχε φτάσει τα 60 εκατομμύρια.

Αυτές οι αποφάσεις δεν μπορούν να χρεωθούν σε εκείνον που κάθεται στον πάγκο. Οι προπονητές δεν αποφασίζουν μόνοι τους για τα οικονομικά του συλλόγου, δεν διαχειρίζονται αποκλειστικά τις μεταγραφές και δεν καθορίζουν μόνοι τους τη στρατηγική της διοίκησης.

Κάποια στιγμή, τα χρήματα τελειώνουν. Και τότε ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος του καλοκαιριού μπορεί να είναι ο Κεσί, προερχόμενος από τη Σαουδική Αραβία, για να καταλήξει τελικά στην Αταλάντα.

Νέα πρόσωπα, ίδια προβλήματα

Μετά την παραίτηση του Αντρέα Ανιέλι, τον Παράτιτσι και τον Κερουμπίνι διαδέχθηκε ο Τζουντόλι, τον Τζουντόλι ο Κομόλι και τον Κομόλι ο Καρνεβάλι, με τη συνδρομή των Μασάρα και Οτολίνι.

Η Γιουβέντους άλλαξε τόσο τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις όσο και εκείνους που καλούνται να τις υλοποιήσουν. Κάθε νέα διοίκηση, ωστόσο, κληρονόμησε τα λάθη και τις συνέπειες της προηγούμενης.

Ασφαλώς, οι προπονητές κάνουν λάθη. Ο Αλέγκρι, ο Σάρι, ο Πίρλο, ο Μότα, ο Τούντορ και ο Σπαλέτι έχουν διαφορετικές ευθύνες για όσα συνέβησαν στο αγωνιστικό επίπεδο. Το ζήτημα είναι ότι, τα τελευταία οκτώ χρόνια, η Γιουβέντους άλλαξε σχεδόν τα πάντα χωρίς να καταφέρει να ξαναγίνει η ομάδα που ήταν το 2018.

Και τώρα, μετά από ακόμη μία βαριά ήττα, η συζήτηση επιστρέφει στο ίδιο σημείο.

Η νέα κατάρρευση και το τελεσίγραφο της διοίκησης

Η νέα, ακόμη πιο ηχηρή ήττα - η τρίτη σε εννέα αγωνιστικές του πρωταθλήματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα - έφερε τον διευθύνοντα σύμβουλο και γενικό διευθυντή Τζοβάνι Καρνεβάλι στο επίκεντρο της κρίσης. Στο προπονητικό κέντρο της Continassa, ο επικεφαλής της διοίκησης συγκέντρωσε την ομάδα και τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και τους μίλησε σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: με αυτήν την εικόνα η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η σημερινή πραγματικότητα είναι απαράδεκτη. Παράλληλα, όμως, η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει τη δομή του υπάρχοντος αγωνιστικού επιτελείου. Ο Σπαλέτι παραμένει στη θέση του. Η εμπιστοσύνη της διοίκησης προς τον πρώην ομοσπονδιακό προπονητή της Ιταλίας έχει δοκιμαστεί σοβαρά, αλλά δεν έχει καταρρεύσει. Με δική του εισήγηση, μάλιστα, η ομάδα θα αποσυρθεί από αύριο στο προπονητικό κέντρο της Continassa, προκειμένου να προετοιμαστεί για την αναμέτρηση της Κυριακής με τη Νάπολι.

Ο Καρνεβάλι απαίτησε από τον Μπρέμερ και τους συμπαίκτες του άμεση αντίδραση. Όχι μόνο στα αποτελέσματα, αλλά και στη συμπεριφορά τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η διοίκηση περιμένει απαντήσεις από όλους, τόσο για λογαριασμό της ιδιοκτησίας και του συλλόγου όσο και απέναντι στους φιλάθλους.

Οι φίλαθλοι ονειρεύονται τη μεγάλη επιστροφή του Αντόνιο Κόντε. Προς το παρόν, όμως, η ευθύνη παραμένει στα χέρια του Σπαλέτι. Από αύριο, η ομάδα θα βρίσκεται σε απομόνωση, περιμένοντας την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Νάπολι στο Allianz Stadium. Ένα παιχνίδι που μπορεί να αποτελέσει ακόμη ένα καθοριστικό σημείο καμπής σε ένα ήδη εξαιρετικά δύσκολο φθινόπωρο.

Τώρα φταίει ο Σπαλέτι. Μπερδεύει τους ποδοσφαιριστές. Ίσως πράγματι να συμβαίνει αυτό. Αλλά βρίσκεται στην ομάδα μόλις έναν χρόνο. Η διοίκηση μπορεί να απαιτεί άμεση αντίδραση, οι ποδοσφαιριστές να καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους και ο προπονητής να προσπαθεί να διορθώσει την αγωνιστική εικόνα. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Δεν αρκούν, όμως, για να εξηγήσουν μια κρίση που διαρκεί σχεδόν μία δεκαετία.