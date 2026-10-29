Περίπου 50 οπαδοί της Ράγιο άφησαν πίσω την επιστροφή τους και περπάτησαν χιλιόμετρα, προκειμένου να βοηθήσουν τραυματίες μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ούρδα.

Περίπου 60 οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο διέκοψαν την επιστροφή τους στη Μαδρίτη μετά τη σιδηροδρομική σύγκρουση στην Ούρδα της Ισπανίας και έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες. Οι Bukaneros άφησαν για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο και συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη ξεπερνά τα χρώματα και τις οπαδικές αντιπαραθέσεις.

Οι οπαδοί επέστρεφαν από την Ουέλβα, όπου είχαν παρακολουθήσει τη νίκη της Ράγιο με 3-2 επί της Ρεκρεατίβο, για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Ισπανίας. Το τρένο στο οποίο επέβαιναν ακινητοποιήθηκε εξαιτίας του δυστυχήματος, με αποτέλεσμα το ταξίδι τους προς τη Μαδρίτη να διακοπεί.

Μόλις ενημερώθηκαν για τη σύγκρουση, αποφάσισαν να διανύσουν με τα πόδια τα περίπου επτά χιλιόμετρα που τους χώριζαν από το σημείο, προκειμένου να προσφέρουν τη βοήθειά τους στους τραυματίες. Εκεί συνεργάστηκαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες και άλλους εθελοντές, συμβάλλοντας στις προσπάθειες αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης.

«Κάποιοι από αυτούς ήταν πυροσβέστες και αυτό φάνηκε», ανέφεραν άνθρωποι της Πολιτικής Προστασίας που βρίσκονταν στο σημείο, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά τους στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Φιλάθλων της Ράγιο, οι Bukaneros βοήθησαν στη διάσωση τραυματιών, αλλά και στη μεταφορά ανθρώπων με ελαφρύτερα τραύματα στο κλειστό γυμναστήριο της Ούρδα, το οποίο είχε διαμορφωθεί για την υποδοχή τους.

Μέχρι τις τρεις το μεσημέρι, οι οπαδοί είχαν πάρει τον δρόμο της επιστροφής. Οι γιατροί και οι άνθρωποι της Πολιτικής Προστασίας τούς ενημέρωσαν ότι, εκείνη τη στιγμή, δεν υπήρχε κάτι περισσότερο που θα μπορούσαν να προσφέρουν.

Από την κερκίδα στη διάσωση ανθρώπινων ζωών

Οι Bukaneros είναι γνωστοί για τη δυναμική παρουσία τους στις εξέδρες, αλλά και για την έντονη αντιπαράθεσή τους με τον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της Ράγιο Βαγιεκάνο, Μαρτίν Πρέσα. Το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιήσει διαμαρτυρίες κατά τη διάρκεια αγώνων της ομάδας στο Βαγιέκας. Μπροστά στην ανθρώπινη τραγωδία, οι οπαδοί της Ράγιο επέλεξαν να δράσουν, προσφέροντας τη βοήθειά τους σε ανθρώπους που τη χρειάζονταν. Χωρίς να επιδιώξουν δημοσιότητα ή αναγνώριση, έδειξαν πως η αλληλεγγύη δεν χρειάζεται λόγια, αλλά πράξεις.