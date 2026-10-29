Ισόπαλες 2-2 αναδείχθηκαν Φιορεντίνα και Αταλάντα, με τους Βιόλα να μένουν κάτω από την επικίνδυνη ζώνη.

Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές, Φιορεντίνα και Αταλάντα αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, χωρίς όμως να καταφέρουν να βάλουν τέλος στην αγωνιστική τους κρίση. Πέμπτο σερί ματς χωρίς νίκη για τους Βιόλα που έμειναν κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 41ο λεπτό με τον Ντε Κετελάρε, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την αντεπίθεση της ομάδας του, ενώ λίγο αργότερα ο Νταβίντ Ντε Χέα κράτησε τη Φιορεντίνα στο παιχνίδι με εντυπωσιακή επέμβαση.

Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Νίε να ισοφαρίζει στο 53' με κεφαλιά και τον Ζοάο Μάριο να κάνει την ανατροπή στο 61', με σουτ που κόντραρε και ξεγέλασε τον Καρνεζέκι. Η Αταλάντα, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και έφτασε στο 2-2 με τον Ζαλέφσκι στο 74', έπειτα από νέα δημιουργία του Ντε Κετελάρε.

Η Φροζινόνε συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1 της Λέτσε στο «Μπενίτε Στίρπε» και επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της πορεία από το ξεκίνημα της σεζόν. Η ομάδα του Μασιμιλιάνο Αλβίνι πήρε ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο, βρίσκοντας δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα με τους Κιτσέλα, Κάλο, ενώ πέτυχε και τρίτο γκολ με τον Ραϊμόντο πριν συμπληρωθεί μία ώρα αγώνα. Ο Μπιρλιγκέα με δυο τέρματα διαμόρφωσε το 5-1. Με τη νίκη αυτή, η Φροζινόνε ανέβηκε μόνη στην έκτη θέση της βαθμολογίας.



Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Σασουόλο – Λάτσιο 2-6

Ρόμα – Κάλιαρι 4-2

Τορίνο – Κόμο 1-3

Πάρμα – Ουντινέζε 0-0

Μίλαν – Μπολόνια 2-4

Βενέτσια – Ίντερ 0-2

Μόντσα – Νάπολι 1-4

Τζένοα – Γιουβέντους 2-0

Φροζινόνε – Λέτσε 5-1

Φιορεντίνα – Αταλάντα 2-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ SERIE A