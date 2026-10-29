Η δήλωση του Αχιλλέα Μπέου μετά την απόρριψη της έφεσης του Βόλου ELABET.

Ο Αχιλλέας Μπέος, ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος ELABET, με ανάρτησή του στα social media προανήγγειλε προσφυγή στο CAS.

Μετά την απόρριψη της έφεσης από την αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, για την αφαίρεση των 3 βαθμών, για τα ματς με τον Πανσερραϊκό (τιμωρήθηκε με -4 κι επίσης απορρίφθηκε η έφεση) στα playoffs του 2024, ο Μπέος εξέφρασε την οργή του και τόνισε ότι η ομάδα της Μαγνησίας θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα, οπότε αναμένεται να καταθέσει προσφυγή στο CAS.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Μπέος: «Η απόφαση της επιτροπής εφέσεων είναι έωλη και διάτρητη, αφού νομικά δεν ευσταθεί. Κανένας από τους νομικούς ισχυρισμούς της ΠΑΕ Βόλος δεν απαντήθηκε και γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκε η απόφαση αυτή.

Η ΠΑΕ Βόλος θα εξαντλήσει όλα τα νομικά ένδικα μέσα και στο τέλος είμαστε σίγουροι ότι θα δικαιωθεί.

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά αλλά θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Ντροπή και μόνο ντροπή.

Και μην σας διαφεύγει ότι και οι κρίνοντες κρίνονται.