Ζαλίζουν τα έσοδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, καθώς μόνο από τα εισιτήρια και τα πακέτα φιλοξενίας, εισπράχθηκαν πολλά δισεκατομμύρια.

Το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ λέγεται πως εξασφάλισε η FIFA από τα εισιτήρια και τα πακέτα φιλοξενίας για το Μουντιάλ του 2026, το οποίο διεξήχθη σε ΗΠΑ,Καναδά και Μεξικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», τα έσοδα από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, ξεπέρασαν κατά πολύ εκείνα του Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022. Μάλιστα τότε, η FIFA εισέπραξε μόλις... 833 εκατομμύρια ευρώ.

Αρκετοί είναι οι παράγοντες που συνέλαβαν στην συντριπτική αύξηση των εσόδων. Πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων, για τις οποίες είχαν προκληθεί τεράστιες αντιδράσεις. Δεύτερον και εξίσου σημαντικό ρόλο, έπαιξε και η αύξηση των αγώνων από 64 σε 104, η τιμολογιακή πολιτική της διοργάνωσης, αλλά και οι εισπράξεις από μεταπωλήσεις μέσω της επίσημης πλατφόρμας της FIFA.

